Ginnastica artistica | European Games 2019 | Farfalle senza medaglia! Italia giù dal podio

Ginnastica artistica - Korea Cup 2019 : Grisetti e Bartolini senza podio nell’ultima giornata - doppia medaglia di Baldassarri : A Jinju (Corea del Sud) si è conclusa la Korea Cup Samdasoo, competizione di Ginnastica che unisce artistica e ritmica. Oggi non sono arrivate soddisfazioni tra i grandi attrezzi dopo i bronzi conquistati ieri da Giada Grisetti e Nicola Bartolini al corpo libero: la lombarda ha eseguito un solo salto al volteggio (13.167) e alla trave si è dovuta accontentare del decimo posto (11.433), per il sardo invece quarta piazza alla tavola (14.350), ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : l’Italia punta su Lodadio e Macchini - Mustafina e Derwael stelle al femminile : Ormai è tutto pronto per tornare in pedana dopo una lunga assenza di gare internazionali, tra pochi giorni la Polvere di Magnesio tornerà a essere protagonista sul palcoscenico: l’appuntamento è con gli European Games che andranno in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Si tratta di una competizione multisportiva giunta alla seconda edizione e pronta a prendersi lo spazio che merita a quattro anni di distanza dal debutto ...

Ginnastica - Italia alla Korea Cup : artistica e ritmica insieme! Giada Grisetti al rientro - ci sono Baldassarri e Bartolini : L’Italia parteciperà alla Korea Cup Samdasoo 2019, evento di Ginnastica che unisce artistica e ritmica: l’appuntamento è per martedì 18 e mercoledì 19 giugno alla Halla Gymnasium di Jeju (Corea del Sud) per la terza edizione di questo torneo. È prevista una competizione individuale con 8 ginnasti qualificati per ciascun attrezzo di ogni sezione e la nostra Nazionale cercherà di fare la differenza con un terzetto di assoluto spessore ...

Ginnastica artistica - Mondiali Juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Campagnaro guida il quartetto femminile : Sono state diramate ufficialmente le convocazioni per i Mondiali Juniores 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno. L’Italia sarà presente alla prima rassegna iridata di categoria con entrambe le squadre, due quartetti a caccia di un risultato di lusso in un appuntamento importante per la loro crescita tecnica e per il futuro agonistico. Ci sono dei cambi rispetto alla lista presentata pochi ...

Ginnastica artistica - Italia in collegiale al mare : palestra e vacanza a Riccione. Inizia la corsa verso il Mondiale - le azzurre convocate : Arriva l’estate e l’Italia vola al mare. La Nazionale di Ginnastica artistica femminile è pronta per trasferirsi a Riccione dove dal 16 al 26 giugno sarà impegnata nell’annunciato collegiale in Romagna: al mattino tre-quattro ore di allenamento sulle pedane dell’ASD Ginnastica Riccione, poi nel pomeriggio spiaggia, nuotate e divertimenti vari con serata libera. Questo è il modo migliore per unire la preparazione atletica ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Mai Murakami infortunata! L’argento iridato salta Stoccarda. Andrade ko per il crociato : Mai Murakami non parteciperà ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. La notizia arriva direttamente dal Giappone, la capitana delle Samurai non sarà infatti selezionata per la rassegna iridata: dopo aver vinto la medaglia d’argento nel concorso generale individuale a Doha, la 22enne aveva continuato a lavorare per replicare il piazzamento in terra teutonica ma si è ...

Ginnastica artistica - Flanders Team Challenge 2019 : Italia seconda a 6 decimi dalla Romania - Veronica Mandriota quarta : Grande Italia al Flanders Team Challenge, competizione a squadre che è andata in scena a Ghent (Belgio). La nostra Nazionale juniores ha conquistato un prezioso secondo posto con un totale di 155.063 punti, ad appena sei decimi dalla Romania che è riuscita a trionfare con un complessivo 155.696. Le ragazze del DT Enrico Casella si sono rese protagoniste di una gara tonica precedendo il Belgio (154.630), la Gran Bretagna (151.830) e ...

Ginnastica artistica - Clara Colombo nella storia : prima italiana a gareggiare in NCAA! Università e gare negli States : Per la prima volta nella storia una ginnasta italiana parteciperà alla NCAA, il Campionato Universitario Statunitense: Clara Colombo sbarcherà negli States a partire dalla prossima stagione, diventando così un’autentica apripista per la nostra Polvere di Magnesio oltreoceano. L’atleta della Juventus Nova Melzo, reduce dal sesto posto in Serie A1 e in passato anche in Nazionale (ha partecipato a un Trofeo di Jesolo e ai Gymnix nel ...

Ginnastica artistica - Flanders Team Challenge 2019 : le convocate dell’Italia - si ritorna in gara. Cinque azzurrine a Gent : Finalmente si ritorna in gara! Dopo oltre un mese di digiuno, eccezion fatta per il Campionato Nazionale di categoria, si tornerà a fare sul serio nel prossimo weekend con il Flanders Team Challenge. A Gent (Belgio) ben 21 Nazionali si daranno battaglia e ci sarà anche l’Italia con la sua squadra juniores, le azzurrine potranno utilizzare questo test in vista dei Mondiali di categoria in programma a fine mese: sabato 8 giugno spazio alle ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Presente solo la squadra maschile - c’è Marco Lodadio : L’Italia della Ginnastica artistica sarà Presente soltanto con tre atleti agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La squadra femminile, infatti, non sarà della partita: Giorgia Villa e Alice D’Amato avevano diritto a due posti nominali ma si è scelto di non sfruttarle perché le due ragazze si concentreranno insieme alle compagne sulla preparazione per i ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Cotroneo guida le ragazze : La FIG ha comunicato la lista degli atleti che parteciperanno ai Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno: si tratta della prima rassegna iridata dedicata ai giovani, potranno partecipare ragazze nate nel 2004-2005 e ragazzi del 2002-2003. L’Italia si affiderà a Micol Minotti (2004), Giulia Cotroneo (2004), Veronica Mandriota (2005) e Chiara Vincenzi (2005): un quartetto di ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia a Napoli con Mori - Ferlito e Rizzelli. Tridente da urlo - le convocate di Casella : Manca meno di un mese alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio, il capoluogo campano ospiterà questa kermesse multisportiva in piena estate: possono partecipare atleti provenienti da tutto il mondo, iscritti a un Ateneo e in rispetto ai limiti d’età previsti. L’Italia cercherà di essere assoluta protagonista nella competizione casalinga, si punterà a vincere il maggior numero possibile di medaglie e ...

Ginnastica artistica - World Challenge Cup 2019 : Salvatore Maresca terzo agli anelli a Koper : Salvatore Maresca ha conquistato il terzo posto agli anelli nella tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica artistica che è andata in scena a Koper (Slovenia). L’atleta della Ginnastica Salerno ha totalizzato 14.200 punti (5.9 il D Score) piazzandosi alle spalle dell’azero Nikita Simonov (14.450) e dell’egiziano Ali Zahran (14.350). Jacopo Gliozzi, invece, si è dovuto accontentare del settimo posto al cavallo con ...

Ginnastica artistica - l’Italia vince il Memorial Visconti. Lodadio e compagni battono la Turchia : L’Italia ha vinto il Memorial Visconti di Ginnastica artistica maschile, la nostra Nazionale si è imposta nella kermesse organizzata dalla Sampietrina Seveso e che è andata oggi in scena nella cittadina brianzola. Gli azzurri hanno totalizzato 249.100 punti battendo così la Turchia (246.600). Marco Lodadio, bronzo iridato e argento europeo agli anelli, ha totalizzato 15.050 sul suo attrezzo prediletto mentre nel concorso generale ...