Taodue porta Il Coraggio di Ilaria su Canale 5 dopo il successo di Sulla mia pelle

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) In realtà non sappiamo ancora con precisione se si tratterà di una fiction o un film per la tv, fatto sta cheha annunciato Ildiufficialmente e via social con una foto con al centroCucchi. Tanto è bastato per creare scalpore intorno al nuovo progetto destinato a5 e che da gennaio inizierà a prendere forma con le prime riprese in vista della messa in onda per l'autunno 2020, salvo cambiamenti.Al centro de Ildic'è proprio la storia diCucchi legata a doppio filo, ormai da nove anni, a quella del fratello Stefano Cucchi.aver tenuto testa a tutti e tutto in due processi, aver lottato per il fratello affrontando tre inchieste, rivelazioni, foto sconvolgenti e rivelazioni, adessoCucchi ha firmato l'accordo con Pietro Valsecchi per lanciare la sua storia in tv.I momenti e gli avvenimenti che le hanno ...