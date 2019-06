Slittino Naturale | il calendario completo della stagione 2019 2020

Slittino Naturale - ufficializzata la composizione delle squadre italiane in vista della stagione 2019-2020 : Il Presidente della FISI Flavio Roda, con l’odierna delibera numero 95, ha reso ufficiali i nominativi di coloro che andranno a far parte delle squadre nazionali di Slittino naturale per la stagione 2019-2020. Armin Zoeggeler resta direttore tecnico. Di seguito i nomi di tecnici, allenatori, atleti. TECNICI Zoeggeler Armin Direttore tecnico C.S. Carabinieri Burger Hubert Allenatore sq. A S.S.V. Pichl Gsies A.S.V. Breitenberger Florian ...