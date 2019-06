Xbox Game Pass su PC | Giochi | Prezzi e come usarlo

Il boss di Xbox Game Studios parla di The Initiative : presto "inizieremo a vedere delle cose a cui stanno lavorando” : Matt Booty, boss di Xbox Game Studios, ha speso qualche parola su uno degli studi della famiglia Xbox, ovvero The Initiative.In un'intervista con Gamesbeat, Booty ha rivelato che lo studio è attualmente al lavoro su qualcosa e i progetti della compagnia riusciremo a vederli abbastanza presto.The Initiative è situato a Santa Monica ed è guidato dall'ex Crystal Dynamics Darrell Gallagher. Al momento lo studio risulta in una fase di organizzazione ...

Xbox Game Pass su Nintendo Switch? Phil Spencer non esclude la cosa : Qualche tempo fa si sono diffuse alcune voci riguardo l'arrivo di Xbox Game Pass su Nintendo Switch, come ben sapete la cosa non è poi mai stata ufficializzata, tuttavia questo non esclude che in futuro possa accadere una cosa del genere.Come riporta Nintendo Everything, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha dichiarato (durante una recente intervista) che per quanto apprezzi la console ibrida Nintendo, al momento la compagnia si sta ...

L'abbonamento a Microsoft xCloud sarà sia a pagamento che gratuito per chi possiede Xbox One : Nonostante la conferenza Microsoft sia durata più di due ore durante l'E3, Phil Spencer ha parlato molto poco del futuro servizio streaming xCloud.Molte persone ancora non riescono a capire esattamente cosa sia e quali benefici potranno trarre da questa piattaforma. Attraverso The Verge che ha intervistato Phil Spencer, il boss di Xbox ha svelato qualche dettaglio su xCloud, in particolare sui tipi di abbonamento."Innanzitutto devo parlare di ...

Giochi esclusivi per Xbox Game Pass : l'idea commentata da Phil Spencer : Xbox Game Pass è sicuramente una delle grandi mosse di Phil Spencer e soci, un servizio in abbonamento che nonostante lo scetticismo iniziale si è dimostrato estremamente interessante e in grado di attirare milioni di giocatori grazie a un rapporto qualità/prezzo molto convincente.Il funzionamento attuale della proposta di Microsoft funziona pressoché alla perfezione ma le cose potrebbero cambiare in futuro? Ci sarà mai spazio per qualche titolo ...

Xbox Game Studios : Microsoft vorrebbe acquisire uno studio giapponese : Microsoft spera di avere un giorno un team giapponese tra i suoi studi first party. Al fine di rafforzare la sua produzione, Microsoft ha recentemente investito molto negli sviluppatori. La società ha acquisito e fondato nuovi studi, con l'acquisizione più recente di Double Fine.Tutto ciò per garantire più contenuti e rendere più interessante Game Pass, offrendo esperienze non disponibili su altre piattaforme. Tutti questi team, però, sono ...

Xbox Game Pass Ultimate : usufruendo dell'offerta di un mese ad 1 euro sarete in grado di unire le scadenze del vostro Gold e Game Pass : Come abbiamo potuto constatare dalla conferenza Microsoft tenutasi ieri all'E3, non solo si è parlato di giochi, ma anche di offerte. Una su tutte riguarda l'Xbox Game Pass Ultimate: chiunque voglia provare questo servizio che racchiude gli abbonamenti Xbox Live Gold e Xbox Game Pass potrà farlo ad un euro.Ma c'è di più: secondo quanto riportato da Gamerant, chiunque abbia sottoscritto un abbonamento a Live Gold ed a Game Pass, usufruendo di ...

Metro Exodus - Shenmue I & II e molti altri giochi disponibili su Xbox Game Pass : Come segnala Windows Central, Microsoft ha annunciato le nuove aggiunte al suo servizio Xbox Game Pass.Shenmue I e II sono i giochi in evidenza sul fronte console, mentre i giocatori PC stanno ottenendo titoli come Metro Exodus, Wolfenstein II: The New Colossus, Sunset Overdrive, Ori and the Blind Forest, e molti altri ancora. Se non avete ancora acquistato Xbox Game Pass, ora sembra certamente il momento giusto.Questa è soprattutto una grande ...

E3 2019 : Double Fine Productions entra a far parte degli Xbox Game Studios. Pubblicato il primo gameplay trailer di Psychonauts 2 : Non solo giochi alla conferenza E3 2019 di Microsoft in corso. La compagnia ha annunciato durante il suo evento che un nuovo studio è entrato a far parte degli Xbox Game Studios.Il colosso di Redmond ha svelato che Double Fine Productions e ufficialmente entrato tra gli Xbox Game Studios. Parliamo dello studio responsabile di Psychonauts e Brutal Legend.In questa occasione, è stato anche mostrato un nuovo Gameplay trailer di Psychonauts 2:Leggi ...

Xbox Game Pass per PC ora è disponibile in beta : Xbox Game Pass da ora è disponibile anche per PC in versione beta e a un prezzo decisamente invitante.Come riporta EuroGamer.net, la pagina ufficiale di Microsoft si è aggiornata poche ore fa con le informazioni essenziali sul nuovo servizio pensato per i giocatori PC. L'abbonamento a Xbox Game Pass per PC è disponibile per 3,99€ al mese, ma al momento la sottoscrizione è scontata del 75%, al prezzo di 1 €. Un'offerta davvero ...

Tropico 6 entra nel programma Xbox Game Preview - rimandata la pubblicazione delle versioni console : Kalypso Media è lieta di annunciare che il suo strategico Tropico 6 è da oggi disponibile nel programma Xbox Game Preview.Come riporta VideoGamer, la versione Preview dello strategico\gestionale di Limbic Entertainment arriva su Xbox One con la campagna singleplayer completa e tutti i contenuti per giocatore singolo pubblicati in precedenza. Questo comprende anche la modalità sandbox che consente ai giocatori di costruire il proprio paradiso ...

I giochi di Focus Home Interactive arriveranno su Xbox Game Pass per PC : Microsoft ha recentemente annunciato che Xbox Game Pass arriverà su PC. Maggiori dettagli saranno disponibili nel corso dell'E3 2019, ma sappiamo che il servizio verrà lanciato con oltre 100 titoli di publisher come Paradox Interactive, Devolver Digital, Sega, Bethesda e Deep Silver. Oggi, anche Focus Home Interactive ha confermato su Twitter che i suoi titoli saranno inclusi, riporta Gamingbolt.Focus Home Interactive ha una serie impressionante ...

Molti dei titoli di Paradox Interactive saranno disponibili su Xbox Game Pass per PC : Annunciato pochi giorni fa, Xbox Game Pass si sta facendo strada verso il PC. Il servizio di abbonamento offrirà ai giocatori PC l'opportunità di giocare oltre 100 giochi per un unico prezzo. Ora, Paradox Interactive ha annunciato che i titoli del publisher saranno disponibili per il nuovo servizio, riporta Dualshockers.Paradox Interactive ha dichiarato sul sito web che l'editore si unirà a Xbox Game Pass per portare su PC sia le nuove versioni ...

Final Fantasy 7 Remake per Xbox One appare nei listini di GameStop : Final Fantasy 7 Remake potrebbe arrivare anche su Xbox One, stando ad alcune segnalazioni apparse in rete nelle ultime ore.Il gioco è stato annunciato per PS4 nel 2015, ma in realtà Square Enix non ha mai specificato se sarà un'esclusiva, totale o temporanea, della console ammiraglia di Sony oppure se sarà un titolo multipiattaforma. Insomma, l'approdo dell'atteso Remake dell'epopea di Cloud e soci su altri lidi non è assolutamente da escludere. ...

Hunt : Showdown è ora disponibile su Xbox One Game Preview - pubblicato un trailer di lancio : L'ultimo titolo di Crytek che mischia l'horror ad un'ambientazione western, Hunt: Showdown è già disponibile da qualche tempo su PC. Come molti dei loro prodotti, il gioco utilizza avanzate tecnologie che lo rendono più adatto ad un ambiente tecnico come quello su PC.Ora però sembra proprio che anche gli utenti su Xbox One potranno avere un assaggio dello sparatutto in salsa western. Il gioco, come riporta Gamingbolt, è ufficialmente disponibile ...