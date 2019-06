Sarri alla Juventus | per i napoletani è tradimento

Sarri alla Juventus - ancora frecciate da Napoli : “Ti sei venduto la dignità” : Sarri alla Juventus, ancora frecciate da parte dei tifosi del Napoli che, si sapeva, non l’hanno presa benissimo. Dopo la rimozione della targa celebrativa a Bagnoli e la petizione per far togliere il termine ‘Sarrismo’ dalla Treccani, un altro gesto è stato compiuto nella notte da alcuni supporter azzurri. Sarri alla Juve, a Napoli non l’hanno presa bene: rimossa targa celebrativa in un quartiere partenopeo Sarri alla ...

Sarri alla Juve - Sacchi : “E’ un bene per il calcio italiano” - poi la stoccata ai bianconeri : L’ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi a Circo Massimo, su Radio Capital, ha commentato l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus e ha parlato dell’Italia femminile e dell’Italia Under 21. Ecco le sue parole. Sarri alla JuveNTUS – “È una buona cosa per il calcio italiano, per il ruolo che ha la Juventus e per le capacità che ha Sarri. Agnelli ha preso una decisione, spero sia molto convinto ...

Auriemma su Tuttosport : “C’è il timore che Sarri voglia Koulibaly alla Juve” : Su Tuttosport, Raffaele Auriemma parla dell’arrivo di Sarri alla Juventus spostando l’ottica dalla “questione morale” al mercato. A Sarri sono sempre piaciuti Hysaj e Koulibaly. Ed è proprio il futuro di Kalidou a preoccupare i tifosi del Napoli. “E’ forte il timore che il K2 possa lasciare Napoli. Ed è alimentato dal particolare che De Laurentiis abbia trovato l’accordo con Mino Raiola per il suo assistito Kostas ...

Maurizio Sarri - quando rovinò il Natale alla Juventus : una "macchia" nel passato del mister : Chissà se avrebbe mai immaginato, Maurizio Sarri, di sedere un giorno sulla panchina della Juventus, quando il suo Arezzo sfidò i bianconeri all' Olimpico di Torino il 22 dicembre 2006. La Vecchia Signora stava vivendo l' annata più buia della propria storia, quella della Serie B dopo Calciopoli, me

Sarri alla Juve - De Magistris : “vincere per il Napoli sarebbe come un orgasmo” : ”Ancelotti ci faccia sognare perche’ battere la Juve di Sarri sarebbe un orgasmo calcistico”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito al passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. ”Non posso non nascondere il dispiacere, la delusione, l’amarezza – ha aggiunto – capisco che si e’ professionisti ma capisco anche che nella vita si puo’ scegliere in ...

Anastasio : “Sarri alla Juve ha infranto il sogno - è passato dalla parte del potere” : Anastasio, il vincitore di X Factor e autore di una canzone inno, Come Maurizio Sarri, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui senza peli sulla lingua ha tirato fuori tutto il suo risentimento «Quello di Sarri è stato una specie di colpo di grazia. Ho iniziato a tifare Napoli da ragazzino, ho sempre seguito con passione tante squadre, anche senza alcuna speranza, squadre di scarsi ma con il cuore, squadre come il Napoli di ...

Juventus - domani l’arrivo a Torino di Maurizio Sarri : previsto un primo sopralluogo alla Continassa : Il nuovo allenatore della Juventus si presenterà domani a Torino, così da sbrigare le ultime formalità e conoscere la sua nuova ‘casa’ Ieri l’ufficialità, domani l’arrivo a Torino per sbrigare le ultime formalità. Maurizio Sarri si prepara ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Juventus, martedì infatti l’allenatore toscano sarà nel capoluogo piemontese per prendere confidenza con il mondo ...

Il Giornale : Sarri alla Juve ha due obiettivi - battere in classifica Conte e vincere a Napoli : Tony Damascelli sul Giornale smonta il mito di “Sarri rivoluzione per la Juve”, che ha ricercato nel tecnico toscano un altro football, ma sempre la stessa meta: vincere. Dunque a nulla valgono le Contestazioni del momento, le mille recriminazioni sullo stile di Sarri lontano da quello della società bianconera. Maurizio non è un dilettante allo sbaraglio, precisa Damascelli, e se possono infastidire tuta e sigarette, non saranno di ...

Dopo l’annuncio di Sarri alla Juve il titolo registra -0 - 36% in Borsa : Cambia il vento per il titolo Juve in Borsa. Dopo l’annuncio ufficiale di ieri di Maurizio Sarri nuovo allenatore bianconero a Piazza Affari il titolo balla tra il leggero rosso e il segno positivo. Passata l’illusione di Guardiola successore di Massimiliano Allegri si è arrestata anche la corsa della società di Agnelli in Borsa Dopo essere salito a +1,6% in apertura, il titolo della Juventus ha poi invertito la rotta e intorno alle ...

Mughini : “Trovo infantile la reazione dei tifosi del Napoli per Sarri alla Juve” : Grande tifoso juventino Giampiero Mughini ha parlato dell’arrivo di Sarri alla Juventus sul Corriere dello Sport, condividendo ovviamente la scelta della società. “Professionista e uomo di calcio di grande valore. Sarri tra l’altro ama il calcio forsennatamente. Quanto il Trap, quanto Conte, gente che sta profonda dentro la memoria della Juve”. L’opinionista riserva una calda accoglienza per Maurizio, ma non evita di togliersi ...

"Sarri ha tradito se stesso". L'ex Comandante va alla Juve e la pagina "Gioia e Rivoluzione" chiude : Il passaggio di Maurizio Sarrialla Juventus scatena le reazioni dei tifosi del Napoli e della Juventus. L’accordo per l’ex tecnico del Chelsea era nell’aria già da qualche giorno, ma l’ufficialità è arrivata in una domenica pomeriggio, quando i tifosi proprio non se l’aspettavano. La prima “vittima” dell’annuncio di Sarri alla Juventus è la celebre pagina ...

Sarri alla Juventus - Mancini : “un bene per il calcio italiano” : “Quando un allenatore bravo torna in Italia, è un bene per il calcio italiano”. Sono le dichiarazioni del ct azzurro Roberto Mancini, nella tarda serata di ieri, commentando l’annuncio della Juventus dell’ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, inizia un nuovo progetto in casa bianconera che ha intenzione di riprovarci in Champions con un nuovo tecnico. “L’addio di Totti alla Roma? Mi dispiace ...

Maurizio Sarri alla Juve : “sarrismo” è la parola più breve della storia sulla Treccani : Per i tifosi napoletani il riferimento all'identità napoletana contenuto nella definizione di "Sarrismo" sulla Treccani è da eliminare dopo il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. La questione è molto più che di semplice appartenenza calcistica: mette in discussione il modo in cui le parole entrano nella nostra lingua e si evolvono.Continua a leggere

Anastasio critica Maurizio Sarri : "Sei andato alla Juve - il potere che sfidavamo" - : Luana Rosato Anastasio non ha preso bene il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus e, in un lungo sfogo su Instagram, ha raccontato tutta la sua delusione per una persona che considerava un condottiero L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha scatenato diverse reazioni da parte dei tifosi napoletani: tra queste, anche quella del rapper Anastasio, ultimo vincitore di X Factor, che dopo aver dedicato uno dei suoi brani al mister, ...