Live streaming conferenza stampa di Totti il 17 giugno | orari e come vederla

(Di lunedì 17 giugno 2019) Lodelladidi addio definitivo alla Roma è a disposizione di tutti coloro che vorranno seguire l'evento nel primo pomeriggio di oggi appunto. In questo articolo indicheremo l'o esatto dell'evento e le modalità per non perderselo magari, anche se fuori casa. Partiamo proprio dall'o delladi, quasi ad un passo dal suo via. In effetti l'addio dell'ex giocatore e ora dirigente della Roma avverrà a partire dalle ore 14 presso il salone del CONI a Roma. Non è un caso che la location sia esterna alla squadra della capitale, visto che quest'ultima non ha per nulla partecipato all'organizzazione appunto. Proprio a partire dall'o delle 14, ladisarà trasmessa in più modalità. Per chi avrà a disposizione un televisore, l'addio del Capitano sarà fruibile su Sky Sport 24 (canale 200 della ...

SkySport : ?? #Totti lascia la #Roma ?? La conferenza in diretta ? Alle 14:00 ?? Su #SkySport 24 ?? E in live streaming su… - SkySport : ?? #Totti lascia la #Roma ?? Programmazione speciale e live su #SkySport 24 ?? Conferenza anche in streaming #SkySport - SkySport : ?? Programmazione speciale e live su #SkySport 24 ?? Conferenza anche in streaming #SkySport #Totti #Roma -