Il secondo episodio di Chernobyl porta a galla la verità | tutto il mondo saprà

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sarà uncrudo e, a tratti, troppo intenso, per riuscire a sopre la. Ildientra nel vivo della questione e delle ore che sono seguite all'esplosione del nocciolo nella centrale nucleare ela dura consapevolezza cheè ormai finito, che molti andranno incontro alla morte, adesso o nei prossimi anni. L'appuntamento con la serie che ha conquistato ilè fissato per oggi, 17 giugno, su Sky Atlantic alle 21.15 anche se i vecchi abbonati Sky possono già vederlo nella sezione on demand.Il nuovoprenderà il via proprio a poche ore dall'esplosione e, in particolare, dal debutto nella serie di Ulana Khomyuk, rinomata e stimata fisica nucleare sovietica di Minsk, in Bielorussia, che al suo risveglio, solo aprendo la finestra, scopre che nell'aria c'è una quantità di radiazioni ben sopra la norma.Dopo le prime ...

imediciofficial : ?? #Magnificers pronti per il ripasso della prima stagione de #IMedici #SignoridiFirenze? ?? Oggi rivedremo i passi… - watsonshug : non vedo l’ora di stasera e del secondo episodio di Chernobyl ? - hereissteff : Un po' di giorni fa mi è capitato in tl un tweet in cui vi si chiedeva quale fatto di cronaca vi avesse sconvolto d… -