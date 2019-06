agi

(Di sabato 15 giugno 2019) Avvitamenti pericolosi. E contraddizioni di. Nel giorno in cui l'Europa dà sette giorni di tempo all'Italia per presentare un piano credibile di risanamento dei buchi di bilancio del biennio 2018-2019 e per racimolare 9 miliardi di euro, l'ex ministro per i rapporti con l'Europa, oggi ai vertici della Consob, Paolo, “riabilita ilsovrano” dicendo che “ilal 200% è sostenibile”. L'intreccio da brivido lo sintetizza bene un titolo di Libero nella sua edizione su carta: “Tria suda sette camicie a Bruxelles.lo gela:ok fino al 200%”. Succede, racconta il Corriere della Sera, che “nella due giorni dei ministri finanziari dell'Eurogruppo/Ecofin a Lussemburgo è stato impostato il doppio negoziato con l'Italia — politico nel livello decisionale dei governi e tecnico con la Commissione europea — per evitare l'avvio in luglio di una procedura per ...

fisco24_info : Le parole di Savona sul debito pubblico che non aiutano il governo: Avvitamenti pericolosi. E contraddizioni di gov… - Agenzia_Italia : Le parole di #Savona sul debito pubblico che non aiutano il governo - salvodal : RT @Franco44265530: Purtroppo le risatine di #Tria a chi in #europa gli chiede numeri e non parole e le parole di #Savona in #Consob sul de… -