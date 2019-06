Eurogruppo,accordo su bilancio Eurozona

Dopo oltre 10 ore di negoziati, l'ha raggiunto unsuldella zona euro. Tuttavia,i dettagli sui finanziamenti non sono ancora stati stabiliti e saranno discussi al vertice dei leader il 20 e 21 giugno a Bruxelles. Sui conti dell'Italia,l'è in sintonia con la Commissione:"una procedura basata sul debito è giustificata. L'Italia è invitata a prendere le necessarie misure per rispettare il patto di stabilità", ha detto il presidente dell', Centeno.(Di venerdì 14 giugno 2019)