Scuola De Scalzi-Polacco di Genova | la paura dei genitori diventa anticamera del razzismo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Questa storia parte con una lettera: la scrive il papà di un bambino iscritto allaPrimaria De, è indirizzata all’assessore alle politiche educative e dell’Istruzione del Comune di, e chiede chiarimenti circa “la presenza di persone, ‘senza dubbio extracomunitarie’, che seguirebbero lezioni contemporaneamente ai bambini e che utilizzerebbero lo stesso accesso utilizzato dai bambini“. Sarebbe stato lecito aspettarsi che l’Assessorato rimbalzasse al mittente una richiesta impropria, suggerendo al papà di rivolgersi allaper un chiarimento, invece telefona alla dirigente e si fa portavoce dell’istanza. Lanon ha difficoltà a rispondere che – come altri centinaia di plessi in Italia – ospita da anni un corso di italiano per stranieri, ma il collegio docenti decide di rendere pubblica la vicenda scrivendo una ...

