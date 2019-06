Baldur' s Gate 3 arriverà su Steam e GOG | ma non su Epic Games Store

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ieri Larian Studios ha annunciato durante lo Stadia Connect,'s3. Il tanto atteso seguito nell'universo di Forgotten Realms uscirà su Google Stadia e PC. Tuttavia, mentre come segnala US Gamer, il fondatore e CEO di Larian, Swen Vincke, ha detto che non sarà lanciato su.Vincke ha dichiarato: "vedrai comparire le pagine di, vedrai comparire pagine GOG, ma non compariranno le pagine di. Non credo nelle esclusive, preferisco essere ovunque"."Tutto quello che abbiamo fatto in passato è pensare che il dispositivo non dovrebbe avere importanza quando si tratta di giocare ai nostri giochi. Questo è l'unico modo in cui si diffonderanno, quindi davvero non voglio essere bloccato su una piattaforma o un'altra".Leggi altro...

