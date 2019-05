Elezioni europee | l’affluenza in Italia al 55%

Elezioni europee - trionfo di Salvini : la Lega al 33% Tonfo del M5S superato dal Pd. Forza Italia sotto il 9% : Netta vittoria della Lega di Matteo Salvini alle Elezioni europee. Il Carroccio, in base alle proiezioni, supera il 30% ed è nettamente il primo partito. Il Pd sorpassa il Movimento 5 Stelle, delude Forza Italia, forte avanzata di Fratelli d'Italia, +Europa vicina al quorum del 4% Segui su affarItaliani.it

Elezioni europee - exit poll Regno Unito : Brexit Party di Nigel Farage oltre il 30% : Sulla base del 10% delle schede scrutinate, Nigel Farage sarebbe al 32%, con un netto distacco sui Liberaldemocratici, che raggiungono il 20,1%. Terzi i laburisti con il 16,2% e quarti i Verdi, che raggiungono l'11,4% dei consensi. Calo di consensi per il partito Conservatore, penultimo al 7,6% prima di Ukip.Continua a leggere

Elezioni europee - tragedia al seggio : un operaio muore d’infarto dopo aver votato : Un operaio di 54 anni è morto d'infarto in un seggio nel padovano. L'uomo aveva appena imbucato la scheda delle Elezioni europee nell'urna e stava ritirando i documenti quando è stato colto da un malore. A nulla è servito l'intervento dei presenti prima e dei medici del 118 dopo, l'uomo non si è più ripreso.Continua a leggere

Risultati Elezioni europee PD - Orlando : “elettori non hanno creduto a balletto Salvini-Di Maio” : Risultati Elezioni europee PD, Orlando: “elettori non hanno creduto a balletto Salvini-Di Maio” Il primo commento della serata dal Largo del Nazareno arriva dal vice-segretario Andrea Orlando. Uno dei leader del Partito Democratico si presenta ai microfoni della stampa mostrando un cauto ottimismo. Ricorda che pur non essendo dati ufficiali, qualora venissero confermati, mostrerebbe il primo importante segnale di ripresa del ...