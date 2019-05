Softball | Serie A1 | giocati sei recuperi Bussolengo | Castellana e Pianoro raccolgono il

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Si sono giocate, oggi, sei partite necessarie per recuperare la discreta mole di incontri rinviati per maltempo nelle scorse giornate, e tutte hanno mostrato esiti tra lo scontato e l’interessante per laA1 di2019.-Collecchio (6a giornata) Doppio successo per le leader del campionato. La prima gara finisce 11-4 dopo cinque inning, perché la potenza di fuoco dell’attacco diè semplicemente troppo grande per Collecchio. Cominciano, nel primo inning, Chiara Bassi con un triplo e Laura Vigna con un singolo per i primi due punti casalinghi. Nella seconda e terza ripresa arrivano rispettivamente altri 5 e 4 punti, con Vigna, Bassi e Princic grandi protagoniste. A Collecchio resta la consolazione di un gran fuoricampo da 2 RBI di Moreland. Il secondo incontro è invece più aperto, con il duello Dreswick-Stiene al lancio che si decide soltanto al ...

