Brescia-Pro Recco | Finale Scudetto pallanuoto 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

(Di domenica 26 maggio 2019) Andrà in scena oggi, domenica 26 maggio, alle ore 16.00 a Trieste, ladella Serie A1 di: ilha chiuso in testa la regular season, ma ha sofferto in semicontro il Posillipo, mentre dall'altra parte del tabellone la Pro, seconda classificata, ha spazzato via venerdì la Sport Management. La partita che assegnerà il tricolore avrà inizio alle ore 16.00 e sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay. Di seguito il programma completo della partita: Domenica 26 maggio –ore 16:00 AN-Prodiretta tv su RaiSport+HD diretta streaming su RaiPlay

