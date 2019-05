Sicurezza | legge solo sulla carta | dopo sei mesi attuato un solo decreto su 17

L’Onu richiama l’Italia - decreto legge Sicurezza bis “viola i diritti dei migranti” : L'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani ha scritto una lettera al governo italiano in cui critica le direttive emanate dal ministero dell'Interno per vietare l'accesso delle navi Ong ai porti italiani e chiede di interrompere l'iter del decreto sicurezza bis perche' "viola i diritti dei migranti". Secondo la missiva indirizzata al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi - e trasmessa anche al ministero dell'Interno "la direttiva ...

Sicurezza sul lavoro - per ridurre davvero i rischi la legge deve fare un passo in più : di Francesca Garisto* e Francesca Pollastro** Gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese per attribuire a una società esterna la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio sono molteplici e in un’epoca in cui la terminologia anglosassone si insinua nel nostro vocabolario con sempre maggiore insistenza, tali strumenti assumono, quantomeno nel gergo imprenditoriale, la definizione di “accordi in ...

Migranti - Bologna smentisce il decreto Sicurezza. Salvini : "Il giudice si candidi e si faccia eleggere" : Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il tribunale e si candidi con la sinistra' ha dichiarato Salvini. Parole contro cui si è scagliato il ...

Migranti - Bologna smentisce il decreto Sicurezza. Salvini : “Il giudice si candidi e si faccia eleggere” : È scontro aperto tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e i tribunali. Dopo la decisione di Firenze che ha obbligato il Comune di Scandicci a registrare come residente un richiedente asilo somalo, anche il giudice civile di Bologna è arrivato a una conclusione analoga nel caso di altri due richiedenti asilo. Sentenze che sconfessano il decre...

Mattarella promulga legge legittima difesa : Sicurezza resta responsabilità dello Stato : Roma – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante modifiche al codice penale e in materia di legittima difesa ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Cosi’ la nota del Quirinale. Mattarella: sicurezza resta ...

Fermo amministrativo 2019 : novità in legge Sicurezza. Cosa cambia : Fermo amministrativo 2019: novità in legge sicurezza. Cosa cambia Come cambia il Fermo amministrativo nel 2019 Importanti cambiamenti sul fronte delle sanzioni sui veicoli e sul Fermo amministrativo con il Decreto sicurezza. Tutte le principali novità sono state incluse in una recente circolare diffusa dal Ministero dell’Interno, nella quale sono raccolte le principali indicazioni operative e applicative in materia. La circolare ha ...

Sicurezza : la Lega avanza proposta di legge per regolare i 'controlli di vicinato' : La Lega ha accolto l'appello di Ferdinando Raffero, presidente dell’associazione ‘Controllo di vicinato’ e ha deciso di assegnare alla Commissione affari costituzionali di Montecitorio una proposta di legge che punti ad istituzionalizzare il modello della Sicurezza partecipata. La proposta vede come primo firmatario il deputato Alex Bazzaro (ma quasi l'intero gruppo alla Camera l'ha sottoscritta). ...Continua a leggere

Cade ultraleggero : la Agenzia per Sicurezza del volo apre un’inchiesta : A seguito dell’incidente che, nel pomeriggio ha coinvolto l’aeromobile Zlin Aviation Shock Cub marche di identificazione I-C783 a Chantorne’, nel comune di Torgnon, a 1800 metri di quota nella Valle d’Aosta, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un proprio investigatore sul sito dell’evento, per lo svolgimento di ...