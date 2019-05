Fisco | Tria | Il bonus di 80 euro sparirà | è stato un provvedimento sbagliato

Fisco - Tria respinge richieste Regioni : ... sono inerenti a materie diverse da quelle elencate dalla Costituzione che pertanto non possono essere oggetto di attribuzione".Lo dice il ministro dell'Economia Tria , in audizione alla commissione ...

Fisco - Tria respinge richieste Regioni : 11.44 "In alcuni casi le richieste regionali" nell'ambito delle intese con il governo sull'autonomia differenziata "non appaiono del tutto coerenti con i principi costituzionali, sono inerenti a materie diverse da quelle elencate dalla Costituzione che pertanto non possono essere oggetto di attribuzione".Lo dice il ministro dell'Economia Tria, in audizione alla commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. "Gli effetti ...