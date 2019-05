Addio a Niki Lauda | imprendibile dentro e fuori la pista

Addio a Niki Lauda - leggenda della Formula 1. Montezemolo : “Scomparsa lascia un enorme vuoto dentro me” : La Formula 1 ha perso uno dei campioni piu' grandi della sua storia: Niki Lauda e' morto lunedi' in una clinica svizzera. Aveva 70 anni. Nell'estate del 2018 Niki Lauda aveva dovuto sottoporsi ad un complicato trapianto di polmoni. A causa di problemi ai reni era stato trasferito in un centro di riabilitazione per una dialisi proprio alla vigilia dell'inatteso decesso. "Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto ...

Niki Lauda morto - Addio al pilota diventato leggenda della Formula 1 : Il mondo dello sport su motori e in particolare quello della Formula 1 piange Niki Lauda. Il pilota austriaco, classe 1949, è morto in una clinica svizzera il 20 maggio come ha fatto sapere la famiglia ai media. Vincitore del campionato nel 1975 e 1977 su Ferrari e, dopo un primo ritiro, nel 1984 su McLaren-TAG, Lauda resterà per sempre nella memoria dei tifosi per la straordinaria forza di volontà in seguito a uno spaventoso incidente in pista ...

