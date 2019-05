Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) "UnAl" torna ad emozionare con ledal 27 al 31 maggio. Le puntate di 'Upas' in onda su Rai 3 la prossima settimana vedranno Vittorio molto preoccupato perche, tornato dal Piemonte per stare un po' con la sua famiglia, inizierà a comportarsi in modo alquanto strano. L'iperattività del giovane chef non sembra essere riconducibile in maniera esclusiva alla sua gioia di stare in famiglia. Si tornerà a parlare anche di Leonardo, il ragazzo che i rapitori hanno riconsegnato a Filippo e a Ferri aldi Tommaso che, con tutta probabilità, è invece morto. Tra Alberto e Clara invece, ci saranno diversi conflitti scaturiti dalla gelosiaintrigante cameriera. 'UnAl':su di giri Nelle prossime puntate di 'Unal',farà insospettire Vittorio e Rossella, in quanto troppo su di giri ed iperattivo. I due non possono ...

IlSegretoTvSoap : 'Un Posto al Sole' anticipazioni: Patrizio vittima della dipendenza - suaperfidia : RT @odisseo451: Vanno vengono ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere… - apam_mn : Già ti immagini steso al sole in riva al mare? Non serve sognare: da sabato 8 giugno e fino a domenica 1° settembre… -