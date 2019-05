Giro d’Italia 2019 | neve anche a Lago Serrù | a rischio anche l’arrivo di Ceresole Reale?

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Non solo il Gavia a destare preoccupazioni: nella 13ma tappa deld'Italia, la Pinerolo-di venerdì 24 maggio, in questo momento, a dare qualche grattacapo agli organizzatori èla salita finale con le rampe che portano al, a quota 2247 metri. Sul Gran Paradiso almeno dal 4 maggio i mezzi sono al lavoro per sgomberare le strade dalla, che su quello che dovrebbe essere l'arrivo di tappa, sfiora i due metri di altezza. Purtroppo le previsioni meteo non sono dalla parte degli organizzatori in quanto proprio venerdì 24 sono previste nuove precipitazioni nevose. Il lavoro incessante degli operatori al momento rende la strada praticabile e la tappa potrebbe arrivare fino in cima senza problemi, ma bisogna sperare che non vi siano altre nevicate copiose.

