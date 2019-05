Adidas PolimiRun Spring 2019 | la riconferma di un successo annunciato

vanityfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) La pioggia battente e il clima (inaspettato per il mese di maggio) non hnno fermato i 15.000 runners che ieri hanno corso i 10 chilometri che dal Campus Bovisa del Politecnico di Milano portano a Piazza Leonardo da Vinci in occasione della quarta edizione diRunners, la competizione organizzata dal Politecnico di Milano in collaborazione conrunners, la community del brand dedicata al mondo del running. Un’onda rossa, il colore delle magliette indossate dai partecipanti, ha attraversato le vie della capitale meneghina tra musica, pozzanghere e tanta allegria fino a piazza Leonardo da Vinci, dove sorgerà il nuovo campus universitario. Atleti di spicco come Simone Anzani, pallavolista centrale del Modena Volley e della Nazionale Italiana di Volley, Sara Galimberti e Zohair Zhair, vincitore assoluti dllo scorso anno, hanno preso parte a questa edizione ...

