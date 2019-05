Messico | Trump vuole il muro al confine fatto di pali d’acciaio neri e appuntiti | “Per

Trump : muro Messico con fondi missili : 2.54 Il Pentagono dirotterà 1,5 miliardi di dollari per il muro col Messico prelevandoli da programmi per i missili balistici intercontinentali (Minuteman III) e per gli aerei Awacs,che trasmettono messaggi ai caccia in volo. Saranno utilizzati anche soldi inizialmente destinati ad un esperimento spaziale che coinvolge la Defense Advanced projects research agency (Darpa) e denaro di due fondi che supportano le forze di coalizione e l'esercito ...

Trump invia “soldati armati” a confine Messico. Messicani “devono arrestare” i migranti : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di inviare "soldati armati" al confine con il Messico, accusato di non fare tutto il possibile per fermare la carovana di migranti in cammino attraverso il Paese e diretta in territorio americano "I Soldati del Messico hanno recentemente puntato le pistole sui nostri soldati della Guardia nazionale, probabilmente come tattica diversiva per i contrabbandieri di droga al confine. Meglio che ...

Trump chiese chiusura confine Messico? : 04.55 Trump avrebbe chiesto privatamente a Kevin McAleenan, poi nominato ministro della Sicurezza nazionale pro tempore dopo il licenziamento di Nielsen, di chiudere il confine col Messico,assicurandogli che in caso di violazione della legge e di problemi con la giustizia gli avrebbe concesso la grazia. Lo dice il NYT, sostenendo che la conversazione si riferirebbe alla settimana scorsa, quando ancora McAleenan era a capo dell'Agenzia federale ...

Kirstjen Nielsen - Trump caccia Ministra Interni/ Troppo 'soft' su migranti in Messico : Trump caccia la Ministra degli Interni Kirstjen Nielsen per la linea Troppo 'soft' sui migranti al confine col Messico: il sostituto e le motivazioni

Donald Trump silura ministra dell'Interno - stanco per i troppi migranti in arrivo dal Messico : L'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Dopo le dimissioni lo scorso dicembre del capo del Pentagono Jim Mattis e del capo dello staff della Casa Bianca John Kelly, se ne va anche Kirstjen Nielsen, segretario a capo del dipartimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, uno dei pochi volti femminili al governo.Trump ha liquidato anche lei con un tweet: "Il segretario della Homeland Security Kirstjen Nielsen lascerà la sua ...

Emergenza profughi Messico - Trump silura ministra dell'Interno - : Il presidente americano, su Twitter, ha annunciato la fine dell'incarico di Kirstjen Nielsen come segretario della Homeland Security. Al suo posto ha nominato l'avvocato 47enne Kevin McAleenan. Alla ...

Messico - Maradona pro Maduro e contro Trump : ora rischia una squalifica : ... convinti di poter controllare tutti solo perché possiedono l'arsenale più potente al mondo - ha detto l'argentino -. Noi non ci faremo comprare da quel burattino di Trump ". Ora c'è attesa per il ...

Trump : Il Messico fermi i migranti o chiuderò il confine : Inoltre, il presidente ha accusato anche i democratici, che hanno dato al Paese "le più deboli leggi sull'immigrazione di tutto il mondo. IL CONGRESSO DEVE CAMBIARE LE NOSTRE DEBOLI LEGGI SULL'...