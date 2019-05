Calcio | Serie B 2019 | i play-off partiranno regolarmente Rigettato il ricorso del Palermo

oasport

(Di giovedì 16 maggio 2019) Secondo quanto scritto dall’ANSA, la Corte d’Appello della FIGC hala richiesta deldi sospendere lo svolgimento dei-off promozione diB, in seguito alla sentenza con cui i rosanero sono stati retrocessi inC per illecito amministrativo. Confermate dunque verdetti della stagione regolare e date della post season. Questa la situazione dopo la retrocessione delall’ultimo posto: Promosse inA: Brescia, Lecce Retrocesse inC: Padova, Carpi,-OFF PROMOZIONE Primo turno (gara secca) Venerdì 17 maggio ore 21.00 Verona-Perugia (gara secca) Sabato 18 maggio ore 21.00 Spezia-Cittadella (Benevento e Pescara già alle semifinali) Gare in diretta tv su RaiSport+HD Streaming su Raie DAZN roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

