Milano | il Duomo | il verde | la seconda città più grande d’Italia vista dallo Spazio FOTO

Raduno degli alpini a Milano - l'alzabandiera in piazza Duomo : Circa 500mila alpini attesi a Milano per festeggiare i 100 anni dell'Associazione. Venerdì mattina l'alzabandiera in piazza Duomo, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Sala. È il momento ...

Milano capitale dei manager : 550mila lavorano all'ombra del Duomo : Milano è la capitale dei manager con 550mila top manager che vivono e operano nel capoluogo lombardo, il 7,4% su un totale di 7,6 milioni a livello nazionale di titolari di cariche direttive e ...

Pioggia in Piazza Duomo a Milano [GALLERY] : Ombrelli aperti in centro a Milano: le immagini da Piazza Duomo. Una vasta saccatura atlantica si estende dalle isole britanniche fino alla Spagna, determinando intensi flussi di correnti umide e instabili sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia, con nubi e precipitazioni sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana. L'articolo Pioggia in Piazza Duomo a Milano [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Radio Italia Live : show a Milano - Palermo e Malta. In Duomo anche Sting : È ormai un appuntamento classico della stagione all'aperto dei grandi concerti, lo show 'Radio Italia Live' , che quest'anno si sdoppia e oltre alla tradizionale tappa milanese toccherà anche Palermo, ...

Da Venticano al sagrato del Duomo di Milano - Nicola Ciarcia a Pane in Piazza. : ... Piazza Sant'Eustorgio 8, con un importante obiettivo: raccogliere fondi per la ristrutturazione del campanile, uno dei tre al mondo ad avere una stella al posto della croce ad indicare che in quel ...

Un enorme corpo di donna trafitto in Piazza Duomo divide Milano : Milano, 8 apr., askanews, - Una poltrona con le forme di un corpo femminile, alto 8 metri, trafitto da centinaia di frecce. È la "Maestà sofferente", l'opera contro la violenza sulle donne installata ...

Milano : Sala - 'donna nuda in Duomo? opera contemporanea contro femminicidio' : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - "E' molto contemporanea nonostante sia di 50 anni fa. È giusto che se ne parli perché ci stupiamo ancora quando succede un femminicidio e se attraverso questa testimonianza se ne riparla, allora deve andar bene. E’ giusto rendere onore a Gaetano Pesce. A me non dispiace

Maratona Milano 2019 : il percorso e le strade attraversate ai raggi X. Si passa per Duomo e San Siro : La Maratona di Milano 2019 si correrà domenica 7 aprile (partenza alle ore 09.00, massimo 6h30 per la percorrenza). Il percorso della 42 km nel capoluogo meneghino si preannuncia estremamente filante e scorrevole, privo di particolari difficoltà altimetriche e adatto sia ai runner professionisti che ai 7000 amatori che hanno deciso di cimentarsi con questa prova. Verranno messe in mostra tutte le bellezza della città, gli atleti passeranno ...

The Little Singers of Hyogo Inami e il coro della Cappella Musicale del Duomo di Milano insieme in concerto : Mentre il coro del Duomo - istituito nel 1402 e tra i più antichi al mondo - alternerà canti ambrosiani con le composizioni dei maestri della Cappella Musicale, dal Gloria di Luciano Migliavacca alla ...

Milano - allarme bomba in centro. Traffico in tilt per un pacco sospetto vicino al Duomo : artificieri in azione : Minuti di concitazione questa mattina all’angolo tra piazza Duomo e via Torino, a Milano, per un allarme bomba che poi si è rivelato falso. Attorno alle 8.20 è stato segnalato un pacco sospetto in uno dei cestini della spazzatura all’incrocio. Immediatamente è scattato il protocollo per allarmi di questo tipo. I carabinieri hanno interrotto la circolazione e sono stati inviati artificieri e nucleo cinofili. Circa mezz’ora dopo si è ...

Francesca Cipriani : “Se la Lega e Salvini arrivano al 40% mi spoglio in piazza del Duomo a Milano” : “Se la Lega e Salvini arrivano al 40% alle europee potrei fare uno striptease a piazza del Duomo a Milano”. Parole di Francesca Cipriani che a Un Giorno da Pecora ha raccontato il suo proposito per le prossime elezioni europee. La showgirl non ha mai nascosto la sua simpatia per il ministro Matteo Salvini tanto che qualche settimana fa, sempre durante lo stesso programma radiofonico, aveva detto: “L’ho sempre stimato, gli ...