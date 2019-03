Assoluti di sci alpino – Nadia Fanchini non si ferma più | l’azzurra si prende anche il

Assoluti di sci alpino - Nadia Fanchini riassapora il gusto del successo : l’azzurra è la nuova campionessa italiana di discesa : Nadia Fanchini torna a vincere dopo tre anni, è la campionessa italiana di discesa: sul podio Nicol Delago e Goggia Bel modo di chiudere la stagione: Nadia Fanchini è la nuova campionessa italiana di discesa. La bresciana torna a vincere una gara a distanza di tre anni, quando a Sella Nevea conquistò l’oro del superG agli Assoluti: a Passo San Pellegrino è arrivata al traguardo in 1’14″47, rivelandosi nettamente la più ...

Sci Alpino – Campionati italiani Assoluti Passo San Pellegrino : Goggia comanda nella prova del DH femminile : Goggia è la più veloce in prova a Passo San Pellegrino davanti a Marsaglia e Nicol Delago: martedì caccia al primo titolo nazionale Sofia Goggia è stata la più veloce nella prova di discesa disputata a Passo San Pellegrino. La campionessa olimpica ha completato il tracciato in 1’13″91, con un tempo di 25 centesimi più basso rispetto a quello della compagna di Nazionale Francesca Marsaglia, e con 70 centesimi di vantaggio su ...

Sci alpino – Campionati Assoluti di Cortina : Ronci davanti a Vinatzer dopo la prima manche dello slalom : slalom maschile agli Assoluti di Cortina: Ronci precede Vinatzer e Maurberger dopo la prima manche C’è Giordano Ronci in testa alla classifica provvisoria dello slalom maschile valido per i Campionati italiani Assoluti dopo la prima manche disputata a Cortina. Il 26enne atleta dell’Esercito ha sfruttato nel modo migliore il pettorale numero 1 e ora vanta 19 centesimi di vantaggio su Alex Vinatzer, campione del mondo juniores ...

Campionati Assoluti di sci alpino : Tschurtschenthaler campionessa d’Italia nello slalom femminile - Costazza si ritira con il bronzo : Sorpresa Tschurtschenthaler sulla Druscié, regina dello slalom ai Tricolori di Cortina. Della Mea argento, Costazza bronzo al passo d’addio Grande sorpresa nello slalom femminile ai Campionati italiani Assoluti. Sulla pista Druscié, a Cortina, trionfa per la prima volta in carriera Vera Tschurtschenthaler, atleta 21enne dell’Amateur Sportclub Gsiesertal: l’altoatesina, già in testa dopo la prima manche con 36 centesimi su ...

Sci - Assoluti Marsaglia concede il bis - è suo anche il SuperG : ... al passo d'addio dopo aver già annunciato la decisione di ritirarsi dall'attività agonistica al traguardo dell'ultima gara di Coppa del mondo a Soldeu: la veterana del gruppo ha recuperato una ...

Campionato Assoluti di Sci Alpino - Vera Tschurtschenthaler domina la prima manche dello slalom : Campionati italiani Assoluti a Cortina, Vera Tschurtschenthaler in testa dopo la prima manche dello slalom C’è Vera Tschurtschenthaler in testa alla prima manche dello slalom femminile ai Campionati Italiani Assoluti di Cortina. L’altoatesimo è stata la più rapida sulla Druscié chiudendo con il tempo di 47.94 e al momento ha un vantaggio di 36 centesimi su Lara Della Mea e 73 su Martina Peterlini. Chiara Costazza, al passo ...

Campionati Assoluti di Sci Alpino – Vittoria bis per Marsaglia - l’azzurro trionfa anche nel superG : Marsaglia fa doppietta: è campione italiano anche in superG, argento ex aequo a Casse e Paris. Titolo Giovani a Franzoso, Aspiranti a Franzoni. GP Italia: feste di Zazzi e Resinelli Marsaglia concede il bis, in tutti i sensi. L’atleta romano si conferma campione italiano di superG dopo il trionfo della scorsa stagione e soprattutto fa doppietta sulla Vertigine dopo aver già vinto lo “scudetto” nella discesa ventiquattro ...

Campionati Assoluti di sci alpino - Marsaglia è campione d’Italia : battuti Innerhofer e Paris : Marsaglia sorprende Innerhofer e Paris sulla Vertigine di Cortina, è campione italiano di discesa per la terza volta Matteo Marsaglia è il re della Vertigine. Sulla nuova pista di Cortina, che nel 2020 ospiterà le gare veloci delle finali di Coppa del mondo e nel 2021 quelle dei Mondiali, l’atleta romano ha battuto Christof Innerhofer e Dominik Paris, i due atleti di punta della Nazionale, nella discesa valida per i Campionati ...

Sci alpino – Campionati Italiani Assoluti di Cortina - Paris e Innerhofer super nelle due prove di discesa : Paris e Innerhofer fanno i migliori crono nelle due prove della discesa degli Assoluti di Cortina Dominik Paris non sembra ancora pago dei successi raccolti durante la stagione e si è presentato in prova a Cortina, sulla nuova pista Vertigine, con l’intenzione di far valere la legge del più forte. La pista che ospiterà le gare veloci maschili alle Finali di Coppa del mondo 2020 e ai Campionati del mondo del 2021 ha decretato oggi i ...

Sci alpino - domani scattano i Campionati Italiani Assoluti di Cortina : il programma completo : Al via i Campionati Italiani Assoluti di Cortina, Paris il protagonista più atteso: il programma dettagliato Il protagonista assoluto sarà senz’altro Dominik Paris, campione del mondo e fresco vincitore della Coppa di superG alle recenti Finali di Soldeu. Il carabiniere della Val d’Ultimo, 29 anni, ha appena portato a termine la miglior stagione della sua carriera, costellata da sette successi e altri tre podi nel circus di ...

Sci di fondo – Campionati Italiani Assoluti e Coppa Italia : tutto pronto a Cogne con Pellegrino e De Fabiani in gara : Pellegrino e De Fabiani, prove generali per la Coppa. Venerdì e sabato gli Italiani Assoluti a Cogne. Domenica la 20 chilometri aperta a tutti gli over 20 Quattro titoli Italiani in palio e i migliori interpreti della disciplina in pista. Cogne è pronta a ospitare il primo grande blocco di gare, in attesa della Coppa del Mondo del 16 e 17 febbraio. Ultime riunioni e ultimi dettagli da curare, poi tutti in pista per i Campionati Italiani ...

Sci di fondo – A Cogne doppio appuntamento con gli Assoluti in vista della Coppa del Mondo : appuntamento a Cogne per gli Assoluti: venerdì 1 le sprint in tecnica libera, sabato 2 le distance in tecnica classica. Prove generali per la tappa di Coppa del Mondo doppio appuntamento nel weekend per lo sci di fondo italiano con gli Assoluti e la Coppa Italia Sportful a Cogne e la Coppa Italia Rode dedicata ai giovani in Val di Fiemme. A Cogne si terranno le prove generali della tappa di Coppa del Mondo in programma nel weekend del 16 e ...