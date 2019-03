Tennis : Miami - fuori anche Cecchinato : Nel terzo turno del tabellone californiano, il ventiseienne palermitano numero 16 al mondo e 14 del seeding ha ceduto col punteggio di 4-6 4-6 al ventottenne testa di serie numero 18. Per Cecchinato ...

Tennis - Miami : Djokovic e Halep agli ottavi soffrendo - fuori la Stephens : ... avanti un set e 3-1 nel secondo, ha subito un parziale di cinque giochi ad uno che lo ha costretto a stare in campo un altro set: 7-5 4-6 6-1 il punteggio in favore del numero uno del mondo, che si ...

Miami - Federer batte Albot in rimonta. Fuori Zverev - Cilic e Khachanov : Il numero tre del mondo e testa di serie numero due del torneo è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo David Ferrer , che si toglie una soddisfazione immensa in quella che è la sua ultima volta a ...

Tennis : Miami - S.Williams si chiama fuori : L'americana ex n.1 del mondo ha fatto sapere di avere problemi al ginocchio sinistro che non le consentono di scendere in campo contro la cinese Qiang Wang, che quindi si qualifica per gli ottavi di ...

Tennis - Miami : avanza Fognini - la Giorgi fuori al 2° turno : Novak Djokovic al terzo turno del "Miami Open": il serbo, numero uno del mondo, già sei volte trionfatore a Miami, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014-2016,, nella notte italiana ha debuttato battendo l'...

ATP Miami – Thiem fuori al primo turno - Djokovic supera Tomic all’esordio : Niente da fare per Dominik Thiem all’esordio del torneo ATP di Miami, bene invece Novak Djokovic Nottata di grandi sfide al torneo ATP di Miami. Dominik Thiem è stato eliminato all’esordio dal polacco Hurkacz. Dopo la vittoria ad Indian Wells, il giovane austriaco non è riuscito a tenere testa al suo avversario al suo debutto a Miami. Il match è terminato dopo un’ora e 17 minuti di gioco, col un secco doppio 4-6. Inizia ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di venerdì 22 marzo. Thiem e Nishikori fuori - ok Djokovic - avanza Fognini. Finisce il torneo di Sonego : Giornata di secondi turni all’ATP Masters 1000 di Miami, che ha visto scendere in campo un buon numero di giocatori di prima fascia, tra cui l’uomo che ad oggi è il re del Tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo esordisce in maniera vittoriosa contro un suo avversario abituale, battuto in ognuna delle cinque occasioni (walkover di Indian Wells 2015 escluso) in cui l’ha affrontato: l’australiano Bernard Tomic, sconfitto ...

WTA Miami - disastro Sabalenka : è già fuori al secondo turno : Aryna Sabalenka ha perso al secondo turno del torneo di Miami contro l’australiana Tomljanovic in due set WTA Miami non certo positivo per Aryna Sabalenka, la quale ha perso al secondo turno del torneo dopo aver usufruito del bye nel primo turno. La bielorussa testa di serie numero 9 ha perso contro la numero 40 del seeding Tomljanovic, col punteggio abbastanza netto di 6-3 6-4. L’australiana attende adesso al terzo turno la ...