Coppa del mondo sciabola femminile | altro bronzo per l’Italia

Impresa Wierer - vince la Coppa del Mondo : Grazie al successo nella mass start nella tappa di Oslo, Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di biathlon e regala all'Italia una magnifica prima volta. Mai nessun atleta della Nazionale, uomo o donna, era mai riuscito in quest'Impresa. Wierer corona cosi' una stagione straordinaria nelle quale si e' aggiudicata anche l'oro mondiale della mass start, la Coppa di specialita' dell'inseguimento e la sfera di cristallo. Quasi sempre ha dato ...

Scherma - Coppa del Mondo Buenos Aires 2019 : il Giappone vince la gara a squadre - gli azzurri chiudono al quinto posto : L’Italia resta giù dal podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il quartetto formato da Gabriele Cimini, che ieri aveva ottenuto un ottimo secondo posto nell’individuale, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Federico Vismara, è stato eliminato ai quarti di finale dal Giappone, che si è imposto con il punteggio di 36-33. Il cammino degli azzurri si era aperto con la vittoria 45-32 con la Gran Bretagna ed era ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Samantha Simonton ed Heng Zhang realizzano il record del mondo delle qualificazioni nello skeet - nessuna italiana in finale : Si sono da poco concluse le qualificazioni dello skeet femminile, nell’ambito della Coppa del mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco (Messico), in cui si sono distinte due atlete su tutte, ovvero la statunitense Samantha Simonton e la cinese Heng Zhang. Le due hanno infatti lasciato per strada solamente due piattelli, completando le cinque serie con il punteggio di 123, superando di una lunghezza il precedente record del mondo. Pass ...

Scherma - Coppa del Mondo di spada maschile : l’Italia si ferma ai quarti di finale : Scherma, Coppa del Mondo di spada maschile: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini e Federico Vismara non sono andati oltre i quarti Si ferma ai quarti di finale l’avanzata dell’Italia di spada maschile nella gara a squadre che conclude la tappa di Buenos Aires del circuito di Coppa del Mondo. Il quartetto azzurro composto da Gabriele Cimini, reduce dal secondo posto nella gara individuale, e da Marco Fichera, Enrico ...

Coppa del Mondo - 3° posto per le spadiste a Chengdu e per gli sciabolatori a Budapest : L'Italia conquista sulle pedane cinesi di Chengdu il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di spada femminile. Le azzurre guidate dal CT Sandro Cuomo salgono sul terzo gradino del podio al termine della tappa cinese del circuito mondiale, grazie proprio alla vittoria contro la Cina ...

Coppa del Mondo Spada – Italia femminile di bronzo a Chengdu : L’Italia femminile della Spada conquista il bronzo a Chengdu: dopo il ko contro la Germania, le azzurre superano la Cina per la medaglia. Da segnalare il rientro di Mara Navarria in squadra Giornata di emozioni per la Spada femminile, con le azzurre che conquistano la medaglia di bronzo in Coppa del Mondo. L’Italia, rappresentata dalla testa di serie Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alice Clerici e Federica Isola, si è imposta prima ...

Biathlon – Hofer 6° nella mass start a Oslo : Johannes Boe si aggiudica la Coppa del Mondo : Hofer è sesto anche nella mass start a Oslo e raggiunge l’obiettivo della top ten in classifica. Johannes Boe domina: è grande slam Johannes Boe completa la sua stagione straordinaria con il sedicesimo trionfo in Coppa del Mondo e un clamoroso grande slam. Il norvegese ha vinto tutte le coppe di specialità oltre alla sfera di cristallo e, dominando l’ultima gara davanti al pubblico di casa, come aveva già fatto nella sprint e ...

Lisa Vittozzi - vincerai domani : la predestinata del biathlon azzurro - una stagione da incorniciare e il sogno Coppa del Mondo : Non hai vinto oggi, vincerai domani. Questo è l'augurio che si può fare a Lisa Vittozzi che è rimasta in lotta per conquistare la Coppa del Mondo generale fi

Dorothea Wierer nella storia : vince la Coppa del Mondo di biathlon - delirio azzurro : Bella, brava, veloce, precisa e negli ultimi sette giorni prima campionessa del Mondo e poi vincitrice della Coppa del Mondo generale di biathlon. Dorothea Wierer, miss biathlon, nella terra delle fiabe, qual è la Norvegia, ha realizzato un sogno che inseguiva da tanti anni, da quando si è fatta con

Classifica Finale Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : Johannes Boe vince tutte le graduatorie - Lukas Hofer decimo nella generale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...