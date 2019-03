Basilicata | vince il centrodestra | Bardi batte Trerotola | Fatta la storia

Elezioni Basilicata 2019 - i risultati. Vince il centrodestra - giù i 5 stelle : Un momento importante per la politica nazionale". "Abbiamo perso dignitosamente" TREROTOLA, CENTROSINISTRA, - "Abbiamo perso dignitosamente" commenta Carlo Trerotola, candidato governatore del ...

Basilicata al centrodestra - vince Bardi. Salvini : «7 a 0 alla sinistra». Di Maio : M5S prima forza - nessun crollo : Il centrodestra vince anche in Basilicata. Quando mancano ormai poche sezioni (ne sono state scrutinate 662 su 681), il candidato governatore della Basilicata per il centrodestra Vito Bardi...

Elezioni regionali Basilicata - vince il centrodestra : chi è il neo-presidente di Regione Vito Bardi : Le Elezioni regionali in Basilicata hanno portato all'elezione di Vito Bardi, candidato del centrodestra, a presidente di Regione. Bardi è un ex generale della Guardia di finanza di 68 anni e il suo nome è stato indicato da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Ecco i risultati delle coalizioni e delle liste e il profilo del neo-presidente.Continua a leggere

Basilicata : il centrodestra vince le regionali - M5s dimezza i voti delle politiche : Dopo Abruzzo e Sardegna, anche la Basilicata va al centrodestra. La regione era guidata dal centrosinistra da 24 anni, ma lo scandalo delle che ha portato all’addio dell’ex governatore Pittella ha pesato molto come la questione ambientalista sull’estrazione del petrolio in regione. Già a metà delle sezioni scrutinate il candidato governatore Vito Bardi del centrodestra era avanti con oltre il 42% delle preferenze. Carlo Trerotola del ...

