Sorgente alla Marcia per la Parità | ' Livorno continuerà a stare dalla parte giusta'

quilivorno

(Di sabato 23 marzo 2019) 'Anche quest'anno laper laha rappresentato un momento importante di confronto e rivendicazione. Ringrazio la consigliera didella

dom5995 : RT @MartinPelota: Il tempo è come un fiume: non risale mai alla sorgente. [ Conte di Rivarol ] #tevere #lungotevere #roma #romeisus #Rome… - FortunatoBille : @unalucediluna ...alla foce dei corsi d'acqua o alla sorgente....la differenza è sostanziale...non fermarti alla ri… - aiiaco : RT @MartinPelota: Il tempo è come un fiume: non risale mai alla sorgente. [ Conte di Rivarol ] #tevere #lungotevere #roma #romeisus #Rome… -