agi

(Di sabato 23 marzo 2019) “La prima adunata dei fasci di combattimento, strombazzata per settimane dal Popolo d'Italia come un appuntamento fatidico, era stata fissata al Teatro dal Verme, capace di 2000 posti. Ma la vasta platea è stata disdetta”.“Tra la grandezza del deserto e la piccola vergogna, abbiamo preferito la seconda. Abbiamo ripiegato su questa sala riunioni del Circolo dei commercianti e degli industriali. È qui che dovrei parlare”.“Tra quattro pareti tappezzate di un triste verde lago, affacciato sul nulla di una grigia piazzetta parrocchiale… piazza del San Sepolcro”.“Cento persone scarse, tutti uomini che non contano niente. Siamo pochi e siamo morti. Aspettano che io parli ma io non ho nulla da dire”.È il 23 marzo del 1919, cent'fa, e la voce e le parole sono quelle diMussolini per come gliele restituisce lo scrittore Antonio Scurati nel suo romanzo storico “M, il ...

contribuenti : “Così io, Benito M., ricordo quella fatidica giornata di 100 anni fa” - Ross444 : “Così io, Benito M., ricordo quella fatidica giornata di 100 anni fa” - Agenzia_Italia : “Così io, Benito M., ricordo quella fatidica giornata di 100 anni fa” #SanSepolcro #fascismo -