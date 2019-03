Mario Giordano presenterà il libro L' Italia non è più italiana

Fuori dal Coro - Mario Giordano e Luisella Costamagna? Clamoroso : dove li hanno pizzicati insieme : Una coppia che funziona, quella composta da Mario Giordano e Luisella Costamagna, i conduttori di Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete 4. E funziona così bene da ripresentarsi anche Fuori dagli studi Mediaset. In quelli Rai, per la precisione, da Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai 3. "Ab

Fuori da...Rete 4. Mario Giordano e Luisella Costamagna insieme anche a Cartabianca : Sono stati più tempo in onda nelle vesti di ospiti di Cartabianca che come protagonisti di Fuori dal coro, programma a cui prestano volto e opinioni quotidiane. Mario Giordano e Luisella Costamagna approdano alla corte di Bianca Berlinguer poche ore dopo la diretta nella fascia preserale di Retequattro.“Abbiamo ricostituito la coppia” dice la Berlinguer, apparentemente sorpresa della coincidenza. “Era la mia serata libera”, le risponde la ...

Mario Giordano - il giornalista comodissimo della (vecchia) Rete 4 : Le inutili parodie sul tono di voce fanno distrarre dal punto: che il suo essere "Fuori dal coro" è solo un modo dire Isola dei Famosi, il caso Fogli-Corona e l'ipocrisia del giorno dopo"

"Sei sensibile al clima di intolleranza" : Mario Giordano sbotta in diretta tv e se ne va : Il giornalista di Rete4 e il battibecco con Alessandro De Angelis dell'Huffington Post a Piazzapulita. Le immagini

Scontro fra Mario Giordano e Alessandro De Angelis a Piazzapulita - il direttore del Tg4 lascia lo studio : Confronto acceso nel corso di Piazzapulita fra il direttore del Tg4, Mario Giordano, e il vice direttore di Huffpost Alessandro De Angelis. "Mi rendo conto che per te è difficile, che sei molto sensibile a questo clima di intolleranza che c'è nel Paese, ma fammi finire" afferma De Angelis rivolgendosi a Giordano, che sbotta: "Ma come ti permetti? Come ti permetti?".La pietra della discordia è il voto sul caso Diciotti, con ...

Piazzapulita - Mario Giordano sotto accusa : «Sensibile al clima di intolleranza». Lui lascia la diretta – Video : Mario Giordano, Piazzapulita Di affermazioni scriteriate, si sa, sono pieni i talk show. A volte più, a volte meno. Ed anche Piazzapulita non è risultata immune a questo fenomeno. Ieri sera, nel programma di La7, un’avventata battuta del giornalista Alessandro De Angelis ha scatenato un contrasto con Mario Giordano, collegato in diretta. accusato di essere “sensibile” al (presunto) “clima di intolleranza” presente ...

Piazzapulita - Mario Giordano lascia lo studio in diretta : "Sei intollerante, Mario... non al glutine" Sembrerebbe essere questa la frase, sia pur pronunciata col sorriso dal conduttore Corrado Formigli, ad aver irritato Mario Giordano e spingerlo a lasciare lo studio di Piazzapulita in diretta, di punto in bianco e visibilmente irritato. Un abbandono che ha sorpreso, ma non turbato, Formigli e i suoi ospiti, tra cui Carlo Cottarelli e Antonio Padellaro.La puntata aveva già offerto spunti ...

Mario Giordano - addio a Mediaset? "Offerta-choc dalla Rai" - un'inarrestabile ascesa sovranista : Il nome di Maria Giovanna Maglie, candidata per settimane alla conduzione della striscia informativa post Tg1, non sarebbe più quello prescelto dalla Rai. A quanto apprende l'Agi da fonti interne all'azienda, la striscia di approfondimento dovrebbe essere affidata a Mario Giordano. La Rai, però, dic

Rai - possibile bocciatura per la Maglie. Ipotesi Mario Giordano : La Rai che vogliamo non è legata alla politica. La Rai che vogliamo guarda al futuro non al passato '.

Lite a Cartabianca : Gino Strada fa il verso a Mario Giordano : Scambio acceso di opinioni tra Gino Strada e Mario Giordano a Cartabianca, in onda su Rai3. Mentre si parlava di immigrazioni, i toni si sono alzati nel momento in cui il giornalista ha detto: "Via le ...

Cartabianca - Gino Strada litiga con Mario Giordano : "Vada alla guardia psichiatrica". E gli rifà il verso : Metti Gino Strada contro Mario Giordano e lo spettacolo, almeno televisivo, è assicurato. Accade a Cartabianca, con il tema di dibattito che non può che essere l’immigrazione.Il fondatore di Emergency non sa minimamente chi sia il suo interlocutore, o perlomeno così lascia intendere. Bastano pochi minuti per perdere la pazienza: “Ma dove l’avete trovato?”, chiede alla Berlinguer. La conduttrice resta sinceramente spiazzata: “Davvero non ...

Piazzapulita - Mario Giordano demolisce Fratoianni su Ong e migranti : "Ma non ti devi permettere!" : "Perché vuole fare arrivare più migranti in Italia?". Mario Giordano fa una semplice domanda a Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali pro-Ong che la scorsa settimana è salito sulla Sea Watch al largo di Siracusa. E in studio a Piazza pulita, da Corrado Formigli, si scatena la bagarre. "Io no