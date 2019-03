Ford Active | l’allestimento crossover da oggi veste anche la Focus

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019), l’allestimento urbandel marchio americano dala: se sei nato per esplorare il mondo e guardare le cose dall’alto, questo è il tuo. Nell’ottica dello human-centric design,è stata creata per incontrare il crescente numero di clienti interessati a versioni “non tradizionali”.Il nuovocompleta la gammae si aggiunge alla Ka+ e alla Fiesta, rappresentando la risposta ai nuovi trend che puntano a vetture che coniugano la versatilità dei SUV alla praticità delle vetture compatte.La nuovasi caratterizza per la posizione di guida rialzata, un look esterno ben caratterizzato dalla griglia frontale di colore nero, i cerchi in lega da 17’’ con design, le barre al tetto e il doppio scarico, in aggiunta agli interni in tessuto con finiture blue, mantenendo ...

