Universiadi : San Paolo - via all'iter : La Mondo - si apprende dalla struttura commissariale che organizza l'Universiade di Napoli - si è impegnata a presentare entro fine settimana un cronoprogramma che preveda la fine dei lavori entro il ...

Il mistero delle Universiadi : mancano 100 giorni ma i napoletani non ne sanno niente : Inizia il countdown per il taglio del nastro delle Universiadi che si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio. Ma quanto ne sanno i napoletani della manifestazione sportiva universitaria, che...

Cento giorni alle Universiadi : rebus sediolini al San Paolo : ... dopo l'incontro previsto presso l'Aru, Agenzia regionale per le Universiadi,, al quale prenderà parte, oltre al Comune, ci saranno il capo di Gabinetto Attilio Auricchio, l'assessore allo Sport Ciro ...

Per le Universiadi - San Paolo bicolore : sediolini azzurri e rossi : Il Mattino Come era ampiamente prevedibile, l’operazione “sediolini al San Paolo per le Universiadi” non andrà a buon fine. O almeno non per l’inaugurazione che è prevista il 3 luglio. Oggi lo ricorda Il Mattino: ci sono 55mila sediolini nuovi da montare e non ce la faranno per quella data. È molto probabile, possiamo anche dire che è certo, che lo stadio sarà bicolore. Probabilmente la parte superiore avrà i sediolini azzurri e ...

Universiadi - 'regali' al San Paolo : maxischermo 120 mq e seggiolini : Si tratta della Mondo, multinazionale piemontese con sedi in Usa e in Cina, che in Italia ha rivestito negli scorsi anni con i propri sediolini il Meazza di Milano, lo Juventus Stadium e la Dacia ...

Universiadi - «regali» al San Paolo : maxischermo 120 mq e seggiolini : Due novità in chiave stadio San Paolo arrivano dall'organizzazione delle prossime Universiadi, in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019. La prima riguarda la gara per i nuovi...

