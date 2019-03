Alla Casa Bianca paragonano Tarrant alle dem Pelosi e Ocasio-Cortez Critiche a Trump

Beto O’Rourke - ecco il candidato Alla Casa Bianca che al liceo faceva l’hacker sovversivo : Ora che è ufficialmente un candidato alla Casa Bianca, Beto O’Rourke deve per forza difendersi dalle rivelazioni imbarazzanti riguardo al suo passato di ragazzo sovversivo. Durante il liceo, infatti, faceva parte di un gruppo di hacker che si era dato il nome ‘Cult of the Dead Cow‘. “Non è una cosa di cui sono orgoglioso oggi“, ha detto il 46enne democratico parlando della sua partecipazione, quando era teen ager, ...

Bologna - 36enne muore in casa e la sua cagnolina dà l'Allarme abbaiando : La scoperta E dopo poco, è arrivata la tragica scoperta: accanto al cane Zoe, una cucciola di maltese bianco, che continuava ad abbaiare c'era il suo padrone senza vita, un 36enne bolognese. Ha ...

Live non è la D'Urso - frecciata Lecciso Alla padrona di casa - e Al Bano pizzica Romina - : Ospiti di Barbara D'Urso nella sua nuova trasmissione televisiva, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno dato spettacolo. La compagna del cantante di Cellino San Marco ha lanciato una...

Eva Longoria compie 44 anni : tanti auguri Alla casalinga disperata di Hollywood : Ma Eva Longoria, 44 anni il 15 marzo, non è solo questo: dopo una breve carriera come indossatrice fa il suo ingresso nel mondo del cinema con piccole parti in serie televisive e soap opera fino a ...

Juventus Women a un passo dAlla finale di Coppa Italia : 2-1 in casa del Milan : TORINO - È un momento d'oro per la Juventus ed il passaggio dal mondo maschile a quello femminile non ne risente. Dopo l'impresa di Champions col 3-0 rifilato all' Atletico Madrid , le colleghe in rosa, anche loro leader nel proprio campionato, sbancano lo stadio ...

Sicilia - 41 anni dAlla morte di Peppino impastato : da Cinisi l'appello per sostenere Casa Memoria : ... sull'immigrazione, sui diritti negati, parleremo di antifascismo e di tutte quelle urgenze sociali che, partendo delle idee di Peppino, dalla sua esperienza politica e di lotta sociale, sentiamo la ...

Tajani - non consegniamo Alla Cina le chiavi di casa nostra : Tajani sottolinea che "la Cina non è un'economia di mercato. Al contrario, utilizza in modo sistematico sussidi pubblici per drogare la competitività delle sue imprese, spesso controllate dallo Stato.

Amputa i genitali Alla figlia di 3 anni : a casa aveva una lingua trafitte da unghie : In Inghilterra, un'ugandese di 37 anni è stata condannata a 11 anni di carcere per aver realizzato una mutilazione genitale alla figlia di 3 anni. La polizia, inoltre, ha scoperto diversi rituali magici con cui la donna cercava di impedire le indagini degli agenti. Nel Regno Unito è la prima condanna di questo tipo. Al mondo almeno 200 milioni di donne e bambine continuano ad essere vittime di questa crudele pratica.--La piccola di 3 anni, ...

Pensa di perdere i capelli per lo stress - ma Emma è stata avvelenata dAlla muffa in casa : La storia di Emma Marshall, 29enne di Londra, che ha scoperto di essere stata lentamente avvelenata dalla muffa che c'era nel suo appartamento. Tra i sintomi, c'erano acne, perdita della memoria e rush cutanei: "Tutti mi dicevano che ero stressata, poi ho fatto delle analisi che hanno rivelato che i livelli di micotossina, causati da muffa, nel mio sangue non erano nella norma".Continua a leggere

Welfare : lavorare da casa per oltre 3 italiani su 4 fa bene Alla salute : lavorare da casa incide positivamente sulla salute rispetto alla normale vita da ufficio: la pensa così l’84% degli italiani, secondo i quali il cosiddetto smart working, laddove applicabile, riduce lo stress (39%), dà il vantaggio di lavorare in un ambiente confortevole e su misura (24%) e, perché no, permette di convertire il tempo risparmiato dal viaggio in una migliore gestione anche del proprio benessere (21%). E’ il dato che emerge ...

Nervosismo Alla Casa Bianca per possibile preparazione test missilistico nordcoreano - : Secondo il consigliere della Casa Bianca alla sicurezza nazionale John Bolton, "Donald Trump ha dichiarato chiaramente che non avrebbe ripetuto gli errori delle precedenti amministrazioni". L'...