In marcia per l' ambiente a Torino

Milioni di giovani in marcia per la Terra : Stoccolma, 15 mar., AdnKronos/Dpa, - Milioni di giovani e cittadini per la prima volta si sono riversati in più di 2.000 piazze di 123 Paesi per il 'Global Strike For Future'. Una marea che ha invaso ...

Partenza in ritardo per la mobilitazione francese di FridaysforFuture - ma nessuna rinuncia alla marcia : Anche se in ritardo rispetto ai compagni di altri Paesi europei anche gli studenti della Francia cominciano a mobilitarsi per il clima. Non solo nella giornata di oggi, ma per tutto il fine settimana continuerà la mobilitazione generale della protesta contro il riscaldamento globale e l’insufficiente azione dei governi per l’ambiente. A Parigi, i giovani in sciopero prevedono operazioni di disobbedienza civile al mattino, prima di ...

Un oceano di ragazzi in marcia per il pianeta a Torino : 'Non esiste un pianeta B'. E' uno dei cartelli nella marea che ha invaso piazza Arbarello: migliaia di studenti delle superiori di tutte le scuole torinesi e della provincia, gruppi di bambini e ...

TPI intervista gli studenti che marciano per il clima : 'Greta ci ha convinto perché non ha colore politico' : I ragazzi hanno pensato di non dover per forza avere delle opinioni già costituite per decidere cosa vogliono a riguardo, devono solo pensare alla loro vita, al loro mondo, alla città in cui vivono, ...

'Sciopero mondiale per il Futuro' anche a Parma. Venerdì la marcia per il Clima arriverà in Piazza Garibaldi - : Uniti nel nome della scienza, manifesteremo il nostro dissenso per le vie della città in modo completamente pacifico e senza simboli ne bandiere, solo con i nostri messaggi scritti sui cartelloni. ...

In marcia per il clima : studenti in piazza contro il riscaldamento globale : Venerdì 15 marzo in tutto il mondo ci saranno delle manifestazioni per chiedere misure urgenti contro i cambiamenti climatici. In italia vi saranno più di 180 piazze a sostegno del "Global climate Strike". studenti e attivisti scenderanno in piazza per chiedere ai governi di intervenire per fermare i cambiamenti climatici in corso sul nostro pianeta prima che raggiungano livelli tali da produrre danni irreparabili alla vita sul pianeta. Un ...

marcia globale per il clima - Fridays for Future Genova in piazza De Ferrari : Aderiamo e partecipiamo tutti alla Marcia per il clima che si terrà la mattina di venerdì 15 marzo2019, contemporaneamente in tutto il mondo: sarà la nostra occasione per agire attivamente contro la ...

In marcia per il clima : venerdì lo sciopero degli studenti per salvare il Pianeta : Sono previste più di 950 manifestazioni in 80 Paesi del mondo. Solo in Italia, 109 gli appuntamenti in programma. Plauso per l'iniziativa anche dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa: «È bellissimo ...

Clima - Mercalli : “Misure senza precedenti” per invertire la marcia : Per “invertire la marcia” del riscaldamento del pianeta ed evitare che nel futuro cessino le condizioni per la vita umana sulla terra occorrerà adottare “misure senza precedenti”. Lo ha constatato, presentando la mostra “Capire il cambiamento Climatico” al Museo di Storia Naturale di Milano, il presidente della Societa’ Meteorologica Italiana, Luca Mercalli. “Viviamo in un momento cruciale della ...