ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2019) Decimi nel ranking Ladiha colpito ancora. Ilha beccato la squadra più forte tra le sette possibili in Europa League. Questo è il ranking delle formazioni ai quarti di finale:Per quel che riguarda le possibili avversarie degli azzurri in Europa League, ecco il loro posizionamento:decimo Chelsea 17esimo Villarreal 20esimo Benfica 21esimo Valencia 44esimo Slavia Praga 72esimo Eintracht 77esimoDetto questo, però, non bisogna strapparsi i capelli più di tanto. Innanziè una sfida in cui ilnon avrà cali di tensione né di concentrazione. Gli azzurri giocheranno contro una delle due grandi favorite alla vittoria finale (l’altra è il Chelsea). È sopratuna sfida affascinante. Di quelle per cui vale giocare a calcio e anche avere una squadra che va avanti in Europa.Per vincere l’Europa League, prima o poi andava ...

napolista : Arsenal, la legge di Murphy colpisce il Napoli. Ma non tutto il male… Prima o poi andava affrontato. Una sfida in… - SSCNapoliNews : Arsenal, la legge di Murphy colpisce il Napoli. Ma non tutto il male… - ddojefrittur : RT @Robertacoccos: Si scrive 'Arsenal'. Si legge 'Ma c sfaccimm' -