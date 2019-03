Sanità | le cure palliative sono fondamentali

Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti : necessario un forte impegno internazionale : È necessaria una maggiore cooperazione internazionale per evitare che alimenti non sicuri causino problemi di salute e ostacolino i progressi verso uno sviluppo sostenibile: lo hanno concordato leader mondiali nella sessione di apertura, ad Addis Abeba, della prima Conferenza internazionale sulla Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti , organizzata dall’Unione africana (UA), dall’Organizzazione per l’alimentazione e ...

Sanità : nuova condanna del Tribunale di Roma - Asl pagherà cure a bimbo con autismo : Il vento sta cambiando a Roma per i genitori alle prese con il rebus delle terapie per l’autismo. Se l’Istituto superiore di Sanità raccomanda l’utilizzo più precoce possibile del metodo Aba nel trattamento dei piccoli con disturbi dello spettro autistico, le Asl non hanno strutture pubbliche specializzate e finora ai genitori non restava che metter mano al portafogli. Ma una nuova speranza arriva dall’ordinanza del ...