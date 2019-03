Il segreto | Antolina sceglie il suicidio | anticipazioni trame dal 10 al 15 marzo

Il segreto Anticipazioni 7 marzo 2019 : Isaac lascia Antolina : Isaac ha capito che non amerà mai Antolina e le comunica di aver preso la decisione di non sposarla. Matias cerca di fargli cambiare idea.

Il segreto - spoiler al 15 marzo : Antolina tenta il suicidio - Isaac costretto a sposarla : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che vedremo in onda da domenica 10 marzo a venerdì 15 marzo come sempre a partire dalle 16:30 su Canale 5. A Puente Viejo vi saranno molte novità, soprattutto riguardanti Isaac e Antolina, con quest'ultima che tenterà di togliersi la vita dopo il rifiuto di Isaac di sposarla. Anche se Consuelo sarà convinta che il gesto della ragazza sia stata solo una messinscena, il giovane carpentiere si ...

Il segreto - trame : Antolina avvelena Elsa con del latte adulterato : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che da ormai molti anni appassiona i fan di Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Maria Lima. La donna deciderà di avvelenare la povera Elsa dopo essere stata smascherata da Consuelo. Il Segreto: Antolina smascherata da Consuelo La 'pazzia' di ...

Il segreto anticipazioni : ANTOLINA avvelena ELSA! : La cattiveria di ANTOLINA (Maria Lima) sarà sempre più al centro della scena nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Se ci avete letto in precedenza, sapete già che la moglie di Isaac (Ibrahim Al Shami) accetterà di ospitare Elsa Laguna (Alejandra Meco) in casa sua quando quest’ultima, a sorpresa, ruberà 500 pesetas a Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros) e verrà cacciata dalla locanda. Dì lì a poco, avrà inizio una ...

Il segreto - trame : Antolina - smascherata da Consuelo - giura di vendicarsi della Laguna : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Consuelo scoprirà che Antolina sta mentendo sulla sua gravidanza dopo aver scoperto che sta vessando la sua amica Elsa. Il Segreto: Antolina sevizia Elsa Tempi bui per Elsa Laguna nel corso dei nuovi appuntamenti de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su ...

IL segreto - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 5 marzo : Isaac e Antolina - niente nozze? : Il SEGRETO, Anticipazioni PUNTATA SERALE 5 marzo: Elsa scopre l'atroce piano di Jesus mentre Isaac decide di affrontare definitivamente Amancio.

Il segreto - trame dal 10 al 15 marzo : Antolina tenta il suicidio - Prudencio ritrova Saul : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni dal 10 al 15 marzo, svelano che Adela accuserà uno svenimento, mentre Antolina deciderà di togliersi la vita dopo il rifiuto di Isaac. Infine Prudencio ritroverà Saul, in carne ed ossa alla Villa. Il Segreto: Antolina tenta di uccidersi, Elsa la salva Dalle trame de Il Segreto, in onda la prossima settimana ...

Spoiler Il segreto prossima settimana : Elsa salva Antolina - Julieta minaccia Prudencio : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia la prossima settimana, svelano che Elsa Laguna metterà in salvo la sua rivale in amore, ovvero la diabolica Antolina. In particolare quest'ultima non appena Isaac Guerrero le dirà di non voler più diventare suo marito, tenterà di mettere fine alla sua esistenza. Julieta Uriarte, invece dopo aver ...

Anticipazioni Il segreto trame spagnole : Elsa in fin di vita per colpa di Antolina : Sembra che la tormentata storia d'amore tra Elsa Laguna ed Isaac Guerrero continui ad incontrare tantissimi ostacoli. Dopo che Elsa ha scoperto che Antolina è stata l'amante di Jesus, e dopo che il carpentiere ha sposato l'algida bionda, le cose si faranno sempre più gravi: il padre di Elsa, Amancio, morirà in seguito ad una caduta a cavallo e la nuova protagonista sarà costretta a partire temporalmente da Puente Viejo per seppellire il padre ...

Il segreto Anticipazioni 5 marzo 2019 : Elsa scopre il complotto di Antolina : Elsa ha scoperto le lettere di Jesus per Antolina ed è ormai certa che la sua domestica abbia complottato contro di lei da sempre.

Il segreto anticipazioni : ELSA “cenerentola” - schiava di ANTOLINA. Perché? : ELSA Laguna (Alejandra Meco) non se la passerà tanto bene nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, la ragazza ruberà 500 pesetas a Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros) e, oltre a perdere la fiducia di Consuelo (Trinidad Iglesia), verrà cacciata dalla locanda e licenziata dalla scuola, dove era stata appena assunta come aiuto-maestra di Adela (Ruth Llopis). Le anticipazioni ...

Il segreto Anticipazioni 4 marzo 2019 : Elsa cerca di smascherare Antolina : Elsa, pronta a liberarsi di Antolina, si intrufola nella sua stanza e scopre una lettera d'amore di Jesus all'ex ancella. Adela è invece costretta ad raccontare la verità a Carmelo.