Al via le votazioni per i Kids’ Choice Awards | presenta DJ Khaled | Irama | Maneskin e

optimaitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Al via leper i Kids'2019 con tre categorie interamente riservate all'Italia. I fan italiani potranno votare il proprio cantante italiano preferito ma anche la star internet preferita e la nuova star preferita.In nomination tra i cantanti italiani c'è il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi,; ci sono i vincitori morali di X Factor, al momento impegnati nel tour europeo, i Måneskin; c'è il ragazzo prodigio Ultimo, che a 23 anni ha un sold out attivo allo Stadio Olimpico di Roma per il concerto in programma il prossimo 4 luglio; c'è il rapper di successo Shade; e infine il giovane Matteo Markus Bok.In nomination nella categoria Internet Star preferita ci sono: Elisa Maino, LaSabri, Luciano Spinelli, Marco Cellucci, Marta Losito. Nella categoria Nuova Star Preferita è invece possibile scegliere tra Kessy e Mely, Ludovica Olgiati, Marghe ...

PlayTheSilence_ : RT @OptiMagazine: #KCA Al via le votazioni per i Kids' Choice Awards condotti da DJ Khaled: Irama, Maneskin e Ultimo tra i nominati https:/… - OptiMagazine : #KCA Al via le votazioni per i Kids' Choice Awards condotti da DJ Khaled: Irama, Maneskin e Ultimo tra i nominati… - Rian31065323 : @RobertoFico Cazzo una lezione in geografia finalmente oggi ho capito la differenza tra la Sardegna e l'Italia, as… -