Caso Icardi | parla l’ex agente Morano | “tutto cambiò con Wanda Nara | addio umiltà e ritmo

Zanetti e il Caso Icardi : "Si confronti con lo spogliatoio" : Dopo il sorteggio di Europa League, che all'Inter ha accoppiato i tedeschi dell'Eintracht Francoforte , Javier Zanetti si è fermato a parlare ai microfoni di Sky per il verdetto dell'urna e non solo. ...

Inter - la verità sul Caso Icardi arriva da Zanetti : “ancora deve chiarirsi col gruppo” : Javier Zanetti ha parlato del sorteggio di Europa League ma anche del ben noto caso Icardi che tiene banco all’Inter “Giocare la seconda partita in casa può essere un bene, ma affrontiamo una squadra tedesca che è sempre difficile da battere. Ci dobbiamo preparare nel migliore dei modi. L’Inter deve sempre cercare di arrivare in fondo in ogni competizione, è anche vero che ci sono altre squadre attrezzate ma noi ci ...

Caso Icardi - Bergomi : 'Ora deve chiedere scusa ai compagni' : Beppe Bergomi , ex capitano dell'Inter, ha parlato a Sky Sport del Caso Icardi : 'Per me la cosa è semplice, tutti stanno tendendo una mano a Icardi e ora deve fare lui il passo, chiedendo scusa ai compagni '.

Maxi Lopez sul Caso Icardi-Wanda Nara : “un grande calciatore deve avere un grande agente” : Maxi Lopez è stato tirato in ballo in merito alla querelle Icardi-Inter, con Wanda Nara sugli scudi a gestire le operazioni e scatenare il caos Maxi Lopez è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di Radio La 990. Il centravanti argentino è stato nuovamente tirato in ballo in merito alla querelle Icardi-Wanda Nara e non si è tirato indietro dal commentare quanto sta accadendo in casa Inter. “Wanda può danneggiare Icardi in ...

Caso Icardi/ Miele : per restare all'Inter dovrebbe cambiare procuratore - esclusiva - : Caso Icardi: intervista esclusiva a Mario Miele sulla vicenda che riguarda il bomber e la moglie procuratore Wanda Nara e la dirigenza dell'Inter.

Caso Icardi - Wanda : "Allontanati quando non ti danno valore" : Nonostante l'appello di Spalletti , "queste situazioni non si risolvono con i like e le chat, ma stando insieme",, Wanda Nara ha voluto concludere il giorno delle visite mediche di Mauro Icardi con l'...

Caso Icardi - Wanda Nara annuncia l’addio : “allontanati quando non ti danno valore” : ”Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore”: è questo il messaggio pubblicato nelle ultime ore da Wanda Nara, moglie e procuratore dell’attaccante Mauro Icardi, sembra proprio un messaggio rivolto al club nerazzurro. Wanda Nara ieri ha accompagnato il calciatore ai controlli medici voluti dall’Inter, non sono emersi nuovi problemi fisici, conferma che la ...

Caso Icardi - Wanda Nara adesso fa sul serio : arrivano i primi segnali d’addio sui social [FOTO] : La moglie-agente dell’attaccante argentino ha postato un messaggio chiaro prima di andare a dormire, rispondendo anche con un cuore spezzato ad un commento L’avventura di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter sembra ormai ai titoli di coda, l’attaccante argentino vive sempre più da separato in casa dopo la questione fascia di capitano. A rendere la situazione ancora più critica ci si mette anche Wanda Nara, che ...

Wanda Nara - messaggio social sul Caso Icardi : 'Allontanati quando non ti danno valore' : Una maniera che è sempre buona, anche se il mondo è andato avanti ed è diventato più tecnologico". Intanto l'attaccante argentino che ha passato il pomeriggio festeggiando il compleanno di uno dei ...

Le notizie del giorno – Il Caso Icardi e le condizioni di Khedira : Le notizie del giorno – “Nella mattinata odierna il calciatore Sami Khedira è stato sottoposto, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale. L’intervento è perfettamente riuscito e dopo una breve convalescenza il giocatore potrà riprendere la propria attività. La ripresa dell’attività agonistica è prevista in circa un ...

Caso Icardi - il consiglio a Wanda Nara : “gli agenti non devono entrare nell’ambito tecnico” : Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, ha detto la sua in merito alla tanto discussa questione legata ad Icardi ed alla fascia da capitano nerazzurra “Io sono dell’idea che i procuratori debbano rimanere fuori dall’ambito tecnico e occuparsi solo degli aspetti economici anche perché ormai con i social basta un tweet che si scatena il finimondo“. E’ l’opinione dell’ex capitano della Roma, ...

Caso Icardi – Anche Maxi Lopez nella ‘mischia’ : Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara - ma l’ex marito non ci sta! [FOTO] : Il caos generato dal Caso Icardi-Inter coinvolge Anche l’ex marito di Wanda Nara: Selvaggia Lucarelli lo tira in ballo e il calciatore argentino si difende sui social Il Caso Icardi sta infiammando le prime pagine dei giornali e le discussioni calcistiche in ogni dove. È giusto togliere la fascia di capitano a Mauro? È giusto il ruolo ricoperto dalla moglie-procuratrice Wanda Nara nell’affaire tra il calciatore e l’Inter? ...

Caso Icardi - nuovo pesantissimo tweet di Wanda Nara : nel mirino c’è ancora l’Inter [FOTO] : La moglie-agente di Icardi ha attaccato duramente la stampa sui social, coinvolgendo anche la società nerazzurra nuovo pesantissimo attacco via social di Wanda Nara, questa volta nel mirino della moglie-agente di Icardi è finita la Gazzetta dello Sport insieme all’Inter. Dopo le rivelazioni della ‘Rosea’ circa un ultimatum presentato dalla coppia argentina nei confronti del club nerazzurro, la show girl sudamericana ha ...

Ce l'ho con... Paratici e il Caso Icardi. Dov'è la cavalleria tra grandi club? : UNA PROVOCAZIONE - Non vogliamo passare per le verginelle di turno, sappiamo come funziona il calcio e quali siano le regole non scritte di questo mondo, anche quelle del mercato. Icardi é stato un ...