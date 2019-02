Brucia le sterpaglie | il fuoco lo avvolge | trovato morto carbonizzato nel campo

Pompieri a casa di Wanda Nara a Brienno : la mamma accende il fuoco per Bruciare sterpaglie : Nelle recenti ore, all'interno della villa dove abita Wanda Nara, sono arrivati i Vigili del fuoco per via di una densa colonna di fumo nera che si era innalzata dal giardino. La villa in questione è quella che il marito Mauro Icardi ha regalato alla donna la scorsa estate. Ad aver innescato il fuoco è stata la mamma di Wanda, bruciando sterpaglie e mobili vecchi. Vicini di casa allertano i Pompieri La suocera del famoso giocatore dell'Inter era ...