Walter Robinson | Papa Francesco vuole affrontare il mostro della pedofilia

(Di venerdì 22 febbraio 2019)è il giornalista del Boston Globe responsabile del team Spotlight che, con le sue inchieste, ha denunciato gli abusi sui minori nella diocesi di Boston. Il giornalista dichiara, in un'intervista all'AdnKronos, cheil", nonostante le resistenze di cardinali e vescovi."È chiaro che ilil, sebbene avesse potuto esitare, visto che così tanti vescovi non hanno alcuna voglia di essere giudicati dal mondo secolare, e ancora meno alcuni vescovi e cardinali vogliono essere ritenuti responsabili per le loro coperture, che naturalmente hanno favorito e reso possibili molti degli abusi" spiega il giornalista interpretato da Michael Keaton nel film Il caso Spotlight.Il giornalista del Boston Globe analizza il legame tra omosessualità e abusi che è stato ...