Pd | Richetti e l' audio contro Martina | ' Era uno sfogo | basta filiere di comando'

Polveriera Pd - Richetti contro Martina in un audio WhatsApp : 'Può andare a c......' : Il Pd è uscito con le ossa rotte dal 2018. La debacle elettorale ha reso necessaria la creazione di una linea di demarcazione tra il passato ed il futuro, per fermare l'emorragia di voti che, ad oggi, vede il maggiore partito di sinistra in netta difficoltà rispetto ai propri picchi storici. Molti hanno addebitato gli scarsi risultati elettorali a spaccature troppo presenti e troppo ampie all'interno del movimento, ma alla vigilia delle primarie ...

Pd - Martina : “Audio Richetti? E’ di giorni fa - tutto superato. Europee? Sì a lista unica con Bonino - Calenda - Pizzarotti” : “La posizione di Matteo Richetti emersa dall’audio? Cosa volete che vi dica? Che non lo sapessi? Questo è un audio di qualche giorno fa nel pieno di un lavoro che, come sempre, è molto complicato quando si fanno le liste, in particolare per l’assemblea nazionale. Ma è tutto ampiamente superato dalle cose che per fortuna abbiamo fatto dopo, limando un po’ di questioni interne nei vari territori”. Lo afferma ai ...

Caos Pd - l’audio di Richetti : «Martina può andare a c...» E Boschi : «Voterò Giachetti» : L’ira del braccio destro dell’aspirante segretario Martina: «Ha dato tutto lo spazio a Lotti e De Luca, la mozione è finita e cancello tutti gli eventi». E Boschi spacca i renziani

Matteo Richetti - gira un audio di insulti : "Martina se ne vada a cag***". Pd a pezzi : gira un messaggio vocale di Matteo Richetti. Un audio inviato via WhatsApp ai suoi collaboratori tra i quali evidentemente c'è un traditore nel quale il senatore del Pd si sfoga contro Luca Lotti, fedellissimo di Matteo Renzi. "La questione sostegno a Martina va avanti in questi termini: per me la m

Pd - l’audio integrale dello sfogo di Richetti coi suoi : “Mozione Martina è finita - vada a cagare. Ha preferito Lotti e De Luca” : “Per quanto mi riguarda la mozione Martina è finita. Può andare a cagare domattina”. Lo sfogo, in una nota vocale inviata ai suoi collaboratori più vicini, è del senatore del Pd, Matteo Richetti, di fatto numero due della lista che candida Maurizio Martina alla segreteria del partito. La lista dell’ex ministro dell’Agricoltura, dopo le votazione dei circoli (quindi degli iscritti) di gennaio, ha ricevuto quasi 68mila ...