Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno auguro a nessuno nemmeno al mio peggior nemico di vivere mai ciò che io e mia moglie stiamo vivendo Tuttavia ci prepariamo ad una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto la verità Prima o poi verrà fuori le parole in un post su Facebook di Tiziano giornali sono pieni solo delle ricostruzione dell’accusa queste ricostruzioni sono false aggiungerti ...

David Cittarella - promessa del giavellotto - muore nel sonno : il caso ricorda quello di Davide Astori - Ultime Notizie Flash : Annunciata una nuova tragedia nel mondo dello sport italiano, che vede protagonista un atleta di soli 16 anni, David Cittarella, morto nel sonno

Ultime Notizie Roma del 20-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale per l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella di studio non c’è alcun accordo tra lega e cinquestelle per le europei del 26 maggio linea separate e gruppi separati a Strasburgo lo ha confermato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini intervistato questa abbiamo già i nostri alleati a livello internazionale ha detto il leader della Lega sui conti pubblici Salvini ...

Settimana corta? Ultime Notizie e opinioni in merito : Silvio Berlusconi dichiara che non sarebbe utile un provvedimento da adattare sull'apparato produttivo, senza tener conto della tante situazioni differenti.

Pensioni Ultime Notizie : modifiche Quota 100 - cambia riscatto dei contributi : Pensioni ultime notizie: modifiche Quota 100, cambia riscatto dei contributi Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le possibili modifiche a Quota 100, e in particolar modo riguardanti il riscatto dei contributi per chi ha conseguito la laurea. L’incontro tra il Coordinamento RiscattaLaurea e alcuni esponenti del governo sembra aver dato buoni risultati, stando alle dichiarazioni espresse da entrambe le parti. Ma andiamo a vedere cosa ...

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...