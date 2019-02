livornopress

: Furto al Teatro delle Commedie, Nogarin: 'Indecente colpire i luoghi della cultura' - Livornopress - notizie livorno - LivornoPress : Furto al Teatro delle Commedie, Nogarin: 'Indecente colpire i luoghi della cultura' - Livornopress - notizie livorno - IlTelegrafo : +++Livorno, maxi furto al Teatro delle Commedie+++ - IlTelegrafo : Livorno, furto e danni al Teatro delle Commedie, rubati mixer, computer altro materiale - Il Telegrafo -

(Di martedì 19 febbraio 2019) ... di modo che si possa immediatamente riallestire gli interni per gli spettacoli. E in settimana incontrerò i gestori delper capire in che modo possiamo dare loro una mano a ripartire". "A ...