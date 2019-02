In campo 11 contro 7 | Cuneo-Pro Piacenza finisce 20-0

Serie C – Il triste spettacolo del Pro Piacenza : in campo in 7 con il massaggiatore - contro il Cuneo finisce 20-0 : Il Pro Piacenza scende in campo con 7 giovani per evitare di essere escluso dal campionato di Serie C: la squadra costretta a schierare il massaggiatore, subisce 20 gol dal Cuneo Clamoroso quanto accaduto al Paschiero di Cuneo. Partita surreale nel pomeriggio di Serie C con il Pro Piacenza travolto dal Cuneo per 20 reti a 0. Il punteggio però è non è la cosa peggiore. La squadra ospite si è presentata in trasferta con soli 7 uomini, il ...

Salute : Luiss scende in campo contro cancro infantile : Roma, 15 feb., askanews, - Luiss Guido Carli in campo al fianco dell'associazione Peter Pan Onlus, in occasione della XVIII Giornata Mondiale contro il cancro infantile. Oggi nella sede di viale ...

"Nell'Ue - eccessi verbali che non dovrebbero aver posto nella nostra casa comune". Mattarella in campo contro i litigi nell'Unione : "Condivido le Sue preoccupazioni riguardo al clima che si registra talvolta oggi in Europa. Constato, infatti, anch'io un inasprimento dei toni, una minore considerazione per le opinioni altrui, eccessi verbali che non dovrebbero aver posto nella nostra comune casa europea". Firmato Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica risponde così al presidente sloveno Borut Pahor che gli aveva scritto dopo le parole di Antonio Tajani nel ...

La Fondazione Umberto Veronesi scende in campo ancora una volta a sostegno della lotta contro i tumori che colpiscono bambini e adolescenti : Dal 3 al 23 febbraio è possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45516 per dare ai bambini e ai ragazzi malati di tumore la speranza di combattere questa terribile malattia e diventare grandi. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei ...

Basket - Serie A 2019 : Milano perde a tavolino contro Pistoia! James Nunnally era squalificato - non avrebbe dovuto scendere in campo : Poco più di mezza giornata è bastata a dirimere il “caso-Nunnally” venutosi a creare dopo la disputa del match tra Oriora Pistoia e A|X Armani Exchange Milano. Il giudice sportivo ha respinto l’istanza di ricorso della società toscana, ma ha appurato il fatto che su James Nunnally pendesse una squalifica in essere ancora non scontata ed ha perciò omologato la gara con il 20-0 a favore di Pistoia. In particolare, l’istanza ...

Basket - Serie A 2019 : Milano perde 20-0 a tavolino contro Pistoia! James Nunnally era squalificato - non avrebbe dovuto scendere in campo : Poco più di mezza giornata è bastata a dirimere il “caso-Nunnally” venutosi a creare dopo la disputa del match tra Oriora Pistoia e A|X Armani Exchange Milano. Il giudice sportivo ha respinto l’istanza di ricorso della società toscana, ma ha appurato il fatto che su James Nunnally pendesse una squalifica in essere ancora non scontata, ed ha perciò omologato la gara con il 20-0 a favore di Pistoia. In particolare, ...

Liga - risultati e classifica della 22giornata : il Barcellona in campo contro il Valencia : Dopo l'anticipo vinto dall'Huesca 4-0 contro il Valladolid, il sabato della 22giornata della Liga spagnola si è aperto con il pareggio senza reti tra Levante e Getafe, mentre la Real Sociedad ha ...

"In campo contro populismo" - compagna di Gravina candidata con Legnini : Potrebbe essere questa l'arma in più per incentivare l'economia del nostro entroterra: alimentare il binomio cultura e turismo". Infine sul centrodestra che all'appuntamento elettorale del 10 ...

Blitz al campo rom dei carabinieri - anche un elicottero per i controlli : Giugliano. Blitz al campo rom, decine di carabinieri in azione due punti controlli a tappeto della zona. È in corso da alcune ore un operazione dei carabinieri della compagnia di Giugliano, diretti ...

campobasso - calci e pistola alla tempia al detenuto che tenta l'evasione : procedimento contro l'agente : L'episodio di violenza finisce in rete e scatta la denuncia del Dap: "Come trasformare un'ottima notizia in una situazione deplorevole e inaccettabile". Ma il sindacato della polizia penitenziaria: "Colpa dello stress"

JUVENTUS - ALLEGRI : 'CHAMPIONS? NON SIAMO LA MEGA-FAVORITA'/'Matuidi in campo ha riposato. Contro l'Atalanta..' : Massimiliano ALLEGRI nella conferenza stampa della vigilia Contro l'Atalanta affronta diversi temi. Da Ronaldo alla Champions, poi la stoccata a Matuidi...

MAZARA DEL VALLO E campoBELLO : CONTROLLO DEL TERRITORIO. CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE : I CARABINIERI della Compagnia di MAZARA del VALLO, con le articolazioni territoriali delle Stazioni di CAMPOBELLO di MAZARA e MAZARA due, nella giornata del 25 gennaio, hanno tratto in arresto due ...

Juventus - contro la Lazio Allegri fa un moderato turn-over : in campo Rugani e Bentancur : Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo a Roma e si è subito recata in hotel per il ritiro. I bianconeri, oggi, staranno in albergo fino alle 19 e poi usciranno per salire in pullman e recarsi allo stadio Olimpico per la partita di campionato contro la Lazio delle 20.30. Massimiliano Allegri per il match odierno avrà qualche assenza soprattutto a centrocampo dove non ci saranno Miralem Pjanic e Sami Khedira. Nonostante le loro defezioni il ...

OnePlus 6T contro HONOR View20 - sfida a tutto campo nel nostro video confronto : Abbiamo messo a confronto due gioiellini, OnePlus 6T e HONOR View20, difficile decretare un vincitore ma i piccoli dettagli faranno la differenza L'articolo OnePlus 6T contro HONOR View20, sfida a tutto campo nel nostro video confronto proviene da tuttoAndroid.