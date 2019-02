Pedofilia | diocesi di Brooklyn pubblica 100 nomi di preti accusati di abusi

Blastingnews

: Pedofilia nella Chiesa, diocesi di Brooklyn pubblica lista con oltre 100 nomi di preti accusati di molestie sessual… - fattoquotidiano : Pedofilia nella Chiesa, diocesi di Brooklyn pubblica lista con oltre 100 nomi di preti accusati di molestie sessual… - SkyTG24 : Pedofilia, la diocesi di Brooklyn pubblica i nomi di 100 preti - MediasetTgcom24 : Pedofilia,diocesi Brooklyn pubblica nomi 108 preti accusati molestie #Brooklyn -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Ladiha deciso di rendere noti idi tutti idinegli ultimi 70 anni. A svelarlo è il vescovo Nicholas Di Marzio attraverso una lettera. La 'novità' arriva proprio nel momento in cui si sta avvicinando il summit su questa piaga che ha sconvolto l'esistenza di molte comunità religiose in tutto il mondo, convocato da Papa Francesco in Vaticano, che sarà accessibile a tutte le conferenze episcopali.Oltre un centinaio idiLadiè una delle più popolose con oltre un milione e mezzo di fedeli. La Chiesa Cattolica, attraverso questa lista, ha voluto mettere in evidenza la gravità di questo problema che si trascina ormai da tanti anni. Sono stati un centinaio idi, purtroppo non è la solaamericana che è stata caratterizzata da questo crimine e non è la prima che ...