Pastori sardi | oggi nuovo tavolo a Cagliari ma l' intesa si allontana

Salvini cerca l'accordo con i Pastori sardi - il M5S : 'Fa solo propaganda' : Dopo aver celebrato la vittoria schiacciante ottenuta dalla coalizione del Centro-destra in occasione delle recenti elezioni regionali in Abruzzo, in cui a vincere è stato l'esponente di Forza Italia Marco Marsilio, il Vicepremier Matteo Salvini ha preso a cuore la protesta organizzata dai pastori sardi, che da diversi giorni e in vista delle imminenti elezioni regionali in Sardegna riversano per le strade sarde forme di derivati dal latte e ...

Assemblea dei Pastori sardi sul prezzo del latte. Domani si riprende a trattare : La svolta per risolvere la crisi sul prezzo del latte di pecora ancora non c'è stata. Ieri il ministro Salvini e quello dell'Agricoltura Centinaio hanno proposto un aumento di 10 centesimi in più al ...

Pastori sardi irremovibili : no a 70 centesimi offerti da industriali : Cagliari – I Pastori sardi tengono testa anche al vicepremier Matteo Salvini. Nessuna soluzione definitiva al tavolo convocato ieri dal ministro dell’Interno a Roma, per tentare di raggiungere un’intesa sul prezzo del latte ovino. I rappresentanti dei Pastori all’incontro al Viminale, durato circa sei ore, sono rimasti fermi sulle loro posizioni, rifiutando i 70 centesimi offerti dagli industriali, 5 centesimi in ...

La lotta dei Pastori sardi si combatte nei supermercati : Oggi i supermercati hanno l’opportunità di raccontare la filiera, mostrare chi produce ciò che troviamo sullo scaffale, restituire identità al cibo. Leggi

Storia della protesta dei Pastori sardi per il latte che va avanti da 20 anni : In Sardegna le proteste dei pastori dell'ultima settimana sono un film già visto, da circa una ventina d'anni. Era luglio 2001 quando una delegazione di un centinaio di allevatori sardi raggiunse Genova per trovare visibilità internazionale a sostegno della loro causa in occasione del G8. E, da allora, le azioni eclatanti si sono ripetute con cadenza regolare negli anni. Sempre gli stessi i problemi denunciati con proteste di piazza, ...

Anche i ragazzi dell'Ipaa sostengono la protesta del latte dei Pastori sardi : La lotta dei pastori sardi che sta movimentando la scena politica nazionale è sbarcata Anche a Fabro, grazie alla sensibilità degli allievi dell'Istituto Agrario "Bruno Marchino". Nella mattinata di ...

Pastori sardi - Salvini : 'Ogni litro di latte buttato per terra è una ferita al cuore' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pastori sardi - Caria : 'Ci sono due proposte sul campo' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Prezzo latte - proposti 70 centesimi al litro : i Pastori sardi rifiutano : Continua, ma a fatica, il dialogo tra pastori e governo sul Prezzo del latte ovino . La vertenza, per ora, è sospesa e rimandata a sabato prossimo in Sardegna. L'ultima proposta al tavolo nazionale di ...

Latte - Il governo offre un aumento di 10 centesimi : i Pastori sardi dicono no : ... ''Rispondiamo a quest'emergenza con un decreto legge e circa 20 milioni a cui affiancheremo in tempi brevi nuove risorse individuate di concerto con il ministero dell'economia'. I venti milioni, ...

Salvini : al Viminale per tutela Pastori sardi e loro straordinario lavoro : Roma – “Ora al Viminale, al lavoro insieme al ministro dell’Agricoltura per una soluzione che restituisca ai pastori sardi dignita’ e valore al loro straordinario lavoro, tutelando il latte e le produzioni italiane. Vi tengo aggiornati”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: al Viminale per tutela pastori sardi e loro straordinario lavoro ...

I Pastori sardi da Salvini : l'obiettivo è 1 euro a litro di latte : Roma, 14 feb., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha convocato al Viminale i pastori sardi che protestano da giorni per il prezzo troppo basso del latte, insieme a imprenditori, ...

Pastori sardi - Centinaio : 'Troveremo i fondi per interventi stutturali' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Protesta latte - Salvini incontra i Pastori sardi : “Portare prezzo a un euro al litro”. M5s : “Basta spot - serve una road map” : Portare il “prezzo del latte di pecora a un euro al litro più Iva”. È quello che chiedono i pastori sardi e quello che promette Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno al Viminale incontra gli allevatori che in questi giorni organizzano i presidi e la Protesta in Sardegna. Al tavolo è presente anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì dalla Sardegna aveva ...