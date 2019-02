huffingtonpost

: Shannen Doherty: 'Vorrei avere figli, ma mi preoccupa il pensiero che fra 10 anni debbano seppellire la madre' - HuffPostItalia : Shannen Doherty: 'Vorrei avere figli, ma mi preoccupa il pensiero che fra 10 anni debbano seppellire la madre' - MediasetTgcom24 : Le commoventi rivelazioni di Shannen Doherty - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) "Ho una grande paura. Quanto durerò? Cinque? Dieci? Nondi certo che uno di diecidovesse seppellire la madre".sta lottando da qualche tempo contro un cancro al seno. L'ex attrice di Beverly Hills ha raccontato della sua lotta al settimanale Health, e del suo desiderio di diventare madre. Per fortuna, ci sono buone notizie: "Sono in remissione. Ma non ho ancora finito con questo viaggio", ha detto la 47enne.L'altra faccia della medaglia, però, è l'infertilità: le cure le hanno scatenato una menopausa precoce, che le impediranno diin modo naturale. Potrebbe uscire dalla menopausa tramite "l'uso di estrogeni, ma ho scelto di non prendere pillole ormonali. Non posso rischiare di vedere quei livelli che si alzano", poiché diventerebbe più alto il rischio di una ritorno del cancro. "Ho sempre ...