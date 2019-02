India | morta a 88 anni in Kerala ‘l’elefantessa nonna’

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) E’due giorni fa, a ottantotto, in un ricovero protetto di Trivandrum, in, Dakshayani, l’elefantessa in cattivita’ piu’ vecchia dell’. Dakshayani, che si era meritata il soprannome di Gaja Muthassi, ‘l’elefantessa nonna’, era molto conosciuta e amata: per decenni aveva partecipato, come portatrice di buoni auspici, a cerimonie religiose, matrimoni, processioni.Dakshayani e’quasi all’improvviso, dopo che per qualche giorno aveva iniziato a rifiutare ogni tipo di cibo. Le persone che si occupavano di lei, per conto del Travancore Devaswom Board, l’associazione che l’aveva acquista decennio fa, l’hanno ricoperta di stoffe preziose e corone di fiori, e vegliata, come fosse una persona Normalmente, gli elefanti in cattivita’ non superano i quarantadi vita, in rari casi ...