Biathlon | Coppa del Mondo 2019 | Anterselva L’Italia abbraccia le azzurre in lotta per la

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)è pronta per la prova tecnica di Mondiale. A un anno dalla kermesse iridata in programma nel 2020, la località altoatesina è pronta ad ospitare la tappa didelper il 36mo anno consecutivo e la novità è che quest’anno si arriva sulle nevi italiane con due atlete del Bel Paese ai primi due posti didelL’interesse è altissimo, l’attesa quasi febbrile ad: se è vero che fino a qualche anno fa i tifosi nostrani si avvicinavano con curiosità allo Stadio del, quasi più per assistere al contorno che alle gare, ora anche gli italiani si preparano a sfoderare campanacci e stendardi per spingere in alto le dueWierer e Vittozzi che si giocano una fetta didelnell’ultimo weekend europeo prima del febbraio dedicato alla trasferta americana (prima Canada e poi Usa).Le nostre portacolori vogliono tornare a dettare ...